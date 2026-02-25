Qatar Football Festival: ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റിവൽ; ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഇന്ന് മുതൽ, അർജന്റീന-സ്പെയിൻ ഫൈനലിസ്സിമ മത്സര ടിക്കറ്റും ലഭിക്കും

ദോഹ: ഖത്തറിൽ വീണ്ടും ഫുട്ബോൾ വസന്തമൊരുങ്ങുന്നു. അർജന്റീനയും സ്പെയിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ നിരകൾ അണിനിരക്കുന്ന ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ടിക്കറ്റ് വിതരണം നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. മാർച്ച് 26-നാണ് ആവേശകരമായ ഈ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമാകുന്നത്.
ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അർജന്റീന-സ്പെയിൻ ഫൈനലിസ്സിമ പോരാട്ടത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകളും നാളെ മുതൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും. സുപ്രിം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആന്റ് ലെഗസിയുടെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഖത്തർ സമയം രാത്രി ഒമ്പത് മണി മുതൽ tickets.roadtoqatar.qa എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാം.
മാർച്ച് 26 മുതൽ 31 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കായിക മാമാങ്കത്തിൽ ഖത്തർ, അർജന്റീന, സ്പെയിൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ ഈജിപ്ത്, സൗദി അറേബ്യ, സെർബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും മാറ്റുരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലുസൈൽ, അഹ്മദ് ബിൻ അലി, ജാസിം ബിൻ ഹമദ് എന്നീ സ്റ്റേഡിയങ്ങളാണ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാവുക.
മാർച്ച് 27-ന് ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിസ്സിമ പോരാട്ടമാണ് ടൂർണമെന്റിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനും കോപ്പ അമേരിക്ക ജേതാക്കളായ അർജന്റീനയും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ലയണൽ മെസ്സിയും യുവതാരം ലാമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ പോരാട്ടത്തിനാണ്.
2022 ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ശേഷം അർജന്റീന ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. ടൂർണമെന്റിന്റെ സമാപന ദിവസമായ മാർച്ച് 31-ന് ഖത്തർ അർജന്റീനയെ നേരിടും.
