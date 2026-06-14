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Qatar Vs Switzerland: ലിവൈസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഖത്തർ; അവസാന നിമിഷം സ്വിസ്സിനെതിരെ നാടകീയ സമനില

Qatar Vs Switzerland: ഇതുവരെ കളിച്ച മൂന്ന് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട ഖത്തർ, തങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രമാണ് ഇത്തവണ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 14, 2026, 04:28 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:28 AM IST
Qatar Vs Switzerland: ലിവൈസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഖത്തർ; അവസാന നിമിഷം സ്വിസ്സിനെതിരെ നാടകീയ സമനില
Image Credit: Qatar Vs Switzerland

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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ലിവൈസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഖത്തർ; അവസാനനിമിഷം സ്വിസ്സിനെതിരെ നാടകീയസമനില
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