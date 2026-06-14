/Qatar Vs Switzerland: ലിവൈസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഖത്തർ; അവസാന നിമിഷം സ്വിസ്സിനെതിരെ നാടകീയ സമനില

സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ: കാലിഫോർണിയയിലെ ബേ ഏരിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഖത്തർ കുറിച്ചത് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ അവരുടെ പുതു ചരിത്രം. യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ അവസാന നിമിഷം സമനില നേടി, അവർ പോയന്റ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. മലയാളി താരം തഹ്സിൻ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും, ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യം നേടിയ ഈ സമനില മലയാളി ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്നതാണ്.
കളിയുടെ തുടക്കം മുതലേ മൈതാനത്ത് കണ്ടത് സ്വിസ് ആധിപത്യമായിരുന്നു. കളി നടന്നത് മുഴുവൻ ഖത്തറിന്റെ പെനാൾട്ടി ബോക്സിനുള്ളിലും. 13-ാം മിനിട്ടിൽ സ്വിസ് താരം റെമോ ഫ്രൂലറെ പന്തുമായി മുന്നേറവേ, ഖത്തർ ഗോളി മഹ്മൂദ് അബുനാദ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഫൌളിൽ കലാശിച്ചു. വാറിൽ, പെനാൾട്ടി വിധിച്ചു. 16-ാം മിനിട്ടിൽ ബ്രീൽ എംബോളോ ആ കിക്ക് എടുത്തു. പന്ത് ഖത്തറിന്റെ വല തുളച്ചു. സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞുനിന്ന സ്വിസ് ആരാധകർ ആവേശ കൊടുമുടിയിൽ ആയി.
കളിയിൽ സ്വിസ് അപ്രമാദിത്തം ആദ്യം മുതലേ പ്രകടമായിരുന്നു. 67 ശതമാനമായിരുന്നു അവരുടെ ബോൾ പൊസഷൻ. സ്വിസ് പടയുടെ പാസ്സുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഖത്തർ പെടാപ്പാട് പെടുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. 26 തവണയായിരുന്നു സ്വിസ് താരങ്ങൾ ഖത്തറിന്റെ ഗോൾവല കണക്കാക്കി ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തത്. ഖത്തർ ഗോളി മഹ്മൂദ് അബുനാദയുടെ അസാമാന്യമായ പ്രകടനംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഖത്തർ പിടിച്ചുനിന്നത്.
രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് കളിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അൽപമെങ്കിലും മാറ്റം പ്രകടമായത്. സ്വിസ് പാസ്സുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള ഖത്തറിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ കുറേകൂടി ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു. നിശ്ചിത 90 മിനിട്ടുകൾ കഴിയുമ്പോഴും അത് തന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതി. എന്നാൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ നാലാം മിനിട്ടിൽ സ്വിസ് പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തകിടംമറിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗോൾ വല കുലുങ്ങി.
ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഹോമോം അഹമ്മദ് നൽകിയ അതി മനോഹരമായ ക്രോസ്സ്, ഖത്തറിന്റെ നായകൻ ബൌലെ ഖൂഖി വെടിയുണ്ട പോലെയൊരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ സ്വിസ് വലയിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ടു. ഗ്രെഗർ കോബെൽ എന്ന സ്വിസ് ഗോളിയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചുള്ളു. ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ വലതുമൂലയിലൂടെ ആ ഹെഡ്ഡർ ഒരു ഗോളായി മാറി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഖത്തറിന്റെ രണ്ടാം ലോകകപ്പാണിത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അവരായിരുന്നു ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒരു പോയന്റ് പോലും നേടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ലോകകപ്പിലെ നാലിൽ മൂന്ന് കളികളിലും തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം. എന്തായാലും ഈ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്റെ ശക്തരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ സമനില പിടിച്ച് അവർ പോയന്റ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ്.
ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ കാനഡയും, ബോസ്നിയയും ആണ് ഇനി ഖത്തറിന്റെ എതിരാളികൾ. കാനഡ- ബോസ്നിയ മത്സരവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമനിലയിൽ ആയിരുന്നു അവസാനിച്ചത്. നിലവിൽ നാല് ടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയന്റുകൾ വീതമുണ്ട്. ജൂൺ 18 ന് ഇനി കാനഡയ്ക്കെതിരെയാണ് ഖത്തറിന്റെ മത്സരം.
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