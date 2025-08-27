R Ashwin: ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർ അശ്വിൻ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 27, 2025, 04:45 PM IST
  • 38കാരനായ അശ്വിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരുന്നു
  • ഐപിഎല്ലിൽ 221 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 187 വിക്കറ്റുകളാണ് താരത്തിന്റെ നേട്ടം

  1. R Ashwin Retirement: ആർ അശ്വിൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു; പ്രഖ്യാപനം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പരമ്പരയ്ക്കിടെ

ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. നിലവിൽ ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ താരമാണ് ആർ അശ്വിൻ. എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് താരം ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 38കാരനായ അശ്വിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരുന്നു.

2025 സീസണിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ലേലത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് 9.75 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അശ്വിനെ വാങ്ങിയത്. ഐപിഎല്ലിൽ 221 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 187 വിക്കറ്റുകളാണ് താരത്തിന്റെ നേട്ടം. ടൂർണമെന്റിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അശ്വിൻ. 883 റൺസും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു അർധസെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, റൈസിങ് പുനെ സൂപ്പർ ജയന്റ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എന്നീ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിൽ കളിച്ച അശ്വിൻ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും ആയിരുന്നു.

