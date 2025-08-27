R Ashwin: ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർ അശ്വിൻ

ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. നിലവിൽ ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ താരമാണ് ആർ അശ്വിൻ. എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് താരം ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 38കാരനായ അശ്വിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരുന്നു.
2025 സീസണിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ലേലത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് 9.75 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അശ്വിനെ വാങ്ങിയത്. ഐപിഎല്ലിൽ 221 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 187 വിക്കറ്റുകളാണ് താരത്തിന്റെ നേട്ടം. ടൂർണമെന്റിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അശ്വിൻ. 883 റൺസും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
Special day and hence a special beginning.
They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today.
Would like to thank all the franchisees for all the…
— Ashwin (@ashwinravi99) August 27, 2025
ഒരു അർധസെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, റൈസിങ് പുനെ സൂപ്പർ ജയന്റ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എന്നീ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിൽ കളിച്ച അശ്വിൻ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും ആയിരുന്നു.
