  • Malayalam News
  • Sports
  • Ranji Trophy: സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ കരുൺ നായർ; രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനെതിരെ കർണാടക മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്

Ranji Trophy: സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ കരുൺ നായർ; രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനെതിരെ കർണാടക മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്

രണ്ട് പോയിന്റുമായി കേരളം നിലവിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 1, 2025, 05:00 PM IST
  • കേരളത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് കരുൺ ഇപ്പോൾ സെഞ്ചുറി നേടിയിരിക്കുന്നത്.
  • കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗോവക്കെതിരെ താരം സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു.

Ranji Trophy: സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ കരുൺ നായർ; രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനെതിരെ കർണാടക മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്

രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ വീണ്ടും സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ കരുൺ നായർ. കേരളത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് കരുൺ ഇപ്പോൾ സെഞ്ചുറി നേടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗോവക്കെതിരെ താരം സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. 267 പന്തിൽ 174 റൺസാണ് ​ഗോവയ്ക്കെതിരെ കരുൺ നായർ നേടിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കേരളത്തിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ കർണാടക ബാറ്റിം​ഗ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മികച്ച തുടക്കമാണ് കർണാടകയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. കരുൺ നായർ, സാമ്രാൻ രവിചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ‌ ക്രീസിലുള്ളത്. കെ എല്‍ ശ്രീജിത്ത് 65 റൺസ് നേടി പുറത്തായിരുന്നു. 

ALso Read: Rohan Bopanna Retirement: ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം രോഹന്‍ ബൊപ്പണ്ണ പ്രൊഫഷണല്‍ ടെന്നീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു

രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് പോയന്‍റ് മാത്രമാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത്. 8 ടീമുകളുള്ള എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളമുള്ളത്. രണ്ട് കളികളില്‍ നിന്ന് നാലു പോയന്‍റ് നേടി കര്‍ണാടക നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

കേരളം പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ: നെടുമൺകുഴി ബേസിൽ, സച്ചിൻ ബേബി, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ (w/c), ബാബ അപരാജിത്ത്, അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, കൃഷ്ണ പ്രസാദ്, ഹരികൃഷ്ണൻ എം യു, ഷോൺ റോജർ, അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ, എം ഡി നിധീഷ്, വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ.

കർണാടക പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ: മായങ്ക് അഗർവാൾ (സി), അനീഷ് കെ.വി, കൃഷ്ണൻ ശ്രീജിത്ത് (ഡബ്ല്യു), കരുൺ നായർ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, അഭിനവ് മനോഹർ, മൊഹ്‌സിൻ ഖാൻ, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, ശിഖർ ഷെട്ടി, വിദ്വത് കവേരപ്പ, വിജയ്കുമാർ വൈശാഖ്.

