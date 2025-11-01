Ranji Trophy: സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ കരുൺ നായർ; രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനെതിരെ കർണാടക മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്

രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ വീണ്ടും സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ കരുൺ നായർ. കേരളത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് കരുൺ ഇപ്പോൾ സെഞ്ചുറി നേടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗോവക്കെതിരെ താരം സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. 267 പന്തിൽ 174 റൺസാണ് ഗോവയ്ക്കെതിരെ കരുൺ നായർ നേടിയത്.
കേരളത്തിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ കർണാടക ബാറ്റിംഗ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മികച്ച തുടക്കമാണ് കർണാടകയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. കരുൺ നായർ, സാമ്രാൻ രവിചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീസിലുള്ളത്. കെ എല് ശ്രീജിത്ത് 65 റൺസ് നേടി പുറത്തായിരുന്നു.
രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് രണ്ട് പോയന്റ് മാത്രമാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത്. 8 ടീമുകളുള്ള എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയില് ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളമുള്ളത്. രണ്ട് കളികളില് നിന്ന് നാലു പോയന്റ് നേടി കര്ണാടക നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
കേരളം പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ: നെടുമൺകുഴി ബേസിൽ, സച്ചിൻ ബേബി, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ (w/c), ബാബ അപരാജിത്ത്, അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, കൃഷ്ണ പ്രസാദ്, ഹരികൃഷ്ണൻ എം യു, ഷോൺ റോജർ, അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ, എം ഡി നിധീഷ്, വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ.
കർണാടക പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ: മായങ്ക് അഗർവാൾ (സി), അനീഷ് കെ.വി, കൃഷ്ണൻ ശ്രീജിത്ത് (ഡബ്ല്യു), കരുൺ നായർ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, അഭിനവ് മനോഹർ, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, ശിഖർ ഷെട്ടി, വിദ്വത് കവേരപ്പ, വിജയ്കുമാർ വൈശാഖ്.
