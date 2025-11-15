Rishabh pant: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന വീരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ റെക്കോർഡ് തകത്ത് ഋഷഭ് പന്ത്

കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഋഷഭ് പന്ത് ചരിത്രം രചിച്ചു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സിക്സറുകള് നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോര്ഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഋഷഭ് പന്ത്.
ഇതോടെ സെവാഗിൻ്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു. 83 ഇന്നിംഗിസിൽ 91 സിക്സുകളാണ് വീരേന്ദര് സെവാഗ് നേടിയിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ 92 സിക്സുകൾ നേടി ഋഷഭ് പന്ത് റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത പന്ത് 24 പന്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫോറുകളും രണ്ട് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 27 റൺസ് നേടി. 38-ാം ഓവറിലും 42-ാം ഓവറിലും സ്പിന്നർ കേശവ് മഹാരാജിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് സിക്സറുകൾ പിറന്നത്.ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ പന്ത് നിലവിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയവരുടെ പട്ടിക
1.ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (ഇംഗ്ലണ്ട്) - 206 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 136 സിക്സർ
2.ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം (ന്യൂസിലൻഡ്) - 176 ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്ന് 107 സിക്സർ
3.ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് (ഓസ്ട്രേലിയ) - 137 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 100 സിക്സർ
4.ടിം സൗത്തി (ന്യൂസിലൻഡ്) - 156 ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്ന് 98 സിക്സറർ
5.ക്രിസ് ഗെയ്ൽ (വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്) - 182 ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്ന് 98 സിക്സറർ
6.ജാക്വസ് കാലിസ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) - 280 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 97 സിക്സറർ
7.ഋഷഭ് പന്ത് (ഇന്ത്യ) - 83 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 92 സിക്സറർ
8.വീരേന്ദർ സെവാഗ് (ഇന്ത്യ) - 180 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 91 സിക്സറർ
