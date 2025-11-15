English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Rishabh pant: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന വീരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ റെക്കോർഡ് തകത്ത് ഋഷഭ് പന്ത്

Rishabh pant: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന വീരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ റെക്കോർഡ് തകത്ത് ഋഷഭ് പന്ത്

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സിക്‌സറുകള്‍ നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഋഷഭ് പന്ത്.  

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 15, 2025, 03:29 PM IST
  • 83 ഇന്നിംഗിസിൽ 91 സിക്സുകളാണ് വീരേന്ദര്‍ സെവാഗ് നേടിയിട്ടുള്ളത്.
  • എന്നാൽ 92 സിക്സുകൾ നേടി ഋഷഭ് പന്ത് റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
  • ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ പന്ത് നിലവിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്.

Read Also

  1. INDvsAUS 3rd Test: ജയത്തിലേക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ് അകലം

Trending Photos

Shani And Budh Margi 2025: ശനിയും ബുധനും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് മേൽ പണമഴ!
5
Shani Margi 2025
Shani And Budh Margi 2025: ശനിയും ബുധനും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് മേൽ പണമഴ!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Venus Rahu Conjunction 2025: ഇനി വെറും 10 ദിവസം മാത്രം! രാഹുവും ശുക്രനും ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നൽകും വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
5
Venus Rahu Conjunction
Venus Rahu Conjunction 2025: ഇനി വെറും 10 ദിവസം മാത്രം! രാഹുവും ശുക്രനും ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നൽകും വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
Rishabh pant: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന വീരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ റെക്കോർഡ് തകത്ത് ഋഷഭ് പന്ത്

കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഋഷഭ് പന്ത് ചരിത്രം രചിച്ചു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സിക്‌സറുകള്‍ നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഋഷഭ് പന്ത്.
ഇതോടെ സെവാഗിൻ്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു. 83 ഇന്നിംഗിസിൽ 91 സിക്സുകളാണ് വീരേന്ദര്‍ സെവാഗ് നേടിയിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ 92 സിക്സുകൾ നേടി  ഋഷഭ് പന്ത് റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത പന്ത് 24 പന്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫോറുകളും രണ്ട് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 27 റൺസ് നേടി. 38-ാം ഓവറിലും 42-ാം ഓവറിലും സ്പിന്നർ കേശവ് മഹാരാജിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് സിക്സറുകൾ പിറന്നത്.ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ പന്ത് നിലവിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്. 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയവരുടെ പട്ടിക
1.ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (ഇംഗ്ലണ്ട്) - 206 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 136 സിക്സർ
2.ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം (ന്യൂസിലൻഡ്) - 176 ഇന്നിംഗ്‌സിൽ നിന്ന് 107 സിക്‌സർ
3.ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് (ഓസ്ട്രേലിയ) - 137 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 100 സിക്സർ
4.ടിം സൗത്തി (ന്യൂസിലൻഡ്) - 156 ഇന്നിംഗ്‌സിൽ നിന്ന് 98 സിക്‌സറർ
5.ക്രിസ് ഗെയ്ൽ (വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്) - 182 ഇന്നിംഗ്‌സിൽ നിന്ന് 98 സിക്‌സറർ
6.ജാക്വസ് കാലിസ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) - 280 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 97 സിക്‌സറർ
7.ഋഷഭ് പന്ത് (ഇന്ത്യ) - 83 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 92 സിക്‌സറർ
8.വീരേന്ദർ സെവാഗ് (ഇന്ത്യ) - 180 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 91 സിക്‌സറർ

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rishabh PantVirender SehwagTest Cricket

Trending News