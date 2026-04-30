Riyan Parag Vaping Controversy: വിലക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷേ പിഴയൊടുക്കണം; റിയാൻ പരാ​ഗിന്റെ ഇ-സിഗരറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ ബിസിസിഐ നടപടി

പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് പരാ​ഗ് ഡ്രസിങ് റൂമിലിരുന്ന് ഇ-സി​ഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 30, 2026, 07:16 PM IST
  • ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽവച്ച് ഇ–സിഗരറ്റ് വലിച്ചതിനാണ് പരാ​ഗിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
  • മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം പിഴയും ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റുമാണ് താരത്തിന് ബിസിസിഐ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ന്യൂഡൽഹി: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായി ബിസിസിഐ. ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽവച്ച് ഇ–സിഗരറ്റ് വലിച്ചതിനാണ് പരാ​ഗിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം പിഴയും ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റുമാണ് താരത്തിന് ബിസിസിഐ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ്, പരാഗ് ഡ്രസിങ് റൂമിലിരുന്ന് ഈ സിഗരറ്റ് വലിച്ചത്. ഈ ദൃശ്യം ടിവി ക്യാമറകളിൽ പതിയുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. 

ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.21 ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലെവൽ 1 കുറ്റമാണ് പരാഗിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലെവൽ 1 കുറ്റമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വാദം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പരാഗ് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും മാച്ച് റഫറി അമിത് ശർമ ചുമത്തിയ ശിക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഐപിഎല്ലിന്റെ സൽപ്പേര് കളയാതിരിക്കാൻ, തെറ്റ് ചെയ്ത ടീമിനും അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കളിക്കാർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റു വഴികളും ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നുതായി ഐപിഎൽ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. 

ഓൺ-ഫീൽഡ് അംപയർമാരായ തന്മയ് ശ്രീവാസ്തവയും നിതിൻ മേനോനും മത്സരശേഷം ഇക്കാര്യം മാച്ച് റഫറി അമിത് ശർമയെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ പരാഗ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനും ഡ്രസിങ് റൂമിനും അകത്തും ഡഗൗട്ടിലും പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ഇ-സി​ഗരറ്റുകൾ 2019 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

