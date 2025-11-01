English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rohan Bopanna Retirement: ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം രോഹന്‍ ബൊപ്പണ്ണ പ്രൊഫഷണല്‍ ടെന്നീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു

Rohan Bopanna Retirement: ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം രോഹന്‍ ബൊപ്പണ്ണ പ്രൊഫഷണല്‍ ടെന്നീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു

Rohan Bopanna Announces Retirement: രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണയുടെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കരിയറിനാണ് വിരാമമായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 1, 2025, 04:38 PM IST
  • ബൊപ്പണ്ണ അവസാനമായി കളിച്ചത് പാരീസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് 1000 ടൂർണമെന്റിലാണ്
  • ഇന്ത്യൻ താരം രണ്ട് തവണയാണ് ​ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്

Rohan Bopanna Retirement: ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം രോഹന്‍ ബൊപ്പണ്ണ പ്രൊഫഷണല്‍ ടെന്നീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ. ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലൂടെയാണ് രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണയുടെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കരിയറിനാണ് വിരാമമായത്. ബൊപ്പണ്ണ അവസാനമായി കളിച്ചത് പാരീസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് 1000 ടൂർണമെന്റിലാണ്.

''ജീവിതത്തിന് അർഥം നൽകിയ ഒന്നിനോടെങ്ങനെ വിട പറയും? മറക്കാനാകാത്ത 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഔദ്യോ​ഗികമായി എന്റെ റാക്കറ്റ് താഴെ വയ്ക്കുകയാണ്. എന്റെ സെർവ് ശക്തിയുള്ളതാക്കാൻ കൂർ​ഗിൽ വിറക് വെട്ടിയത് മുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദികളിൽ നിന്നത് വരെ എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയെന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി ആയിരുന്നുവെന്നും രോഹൻ''- ബൊപ്പണ്ണ കുറിച്ചു.

ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം, ഡബിൾസിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ​ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ജേതാവ് എന്നീ നേട്ടങ്ങൾ ബൊപ്പണ്ണ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ താരം രണ്ട് തവണയാണ് ​ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്. 2024 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പുരുഷ ഡബിൾസ്, 2017 ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് കിരീടങ്ങളാണ് രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യക്കായി ഒളിംപിക്സിലും ഡേവിഡ് കപ്പിലും കളിച്ചു.

