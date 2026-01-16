English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sajan K Varghese: ഇന്ത്യ - ന്യൂസിലാൻഡ് ഏകദിനത്തിൽ ബി.സി.സി.ഐയുടെ മാച്ച് ഒബ്സർവറായി സാജൻ കെ. വർഗീസിനെ നിയമിച്ചു

India New Zealand ODI: മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും അഞ്ച് ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 16, 2026, 04:36 PM IST
  • മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിന്റെ ബി.സി.സി.ഐ ഒബ്സർവറായി മുൻ കെ.സി.എ പ്രസിഡന്റ് സാജൻ കെ. വർഗീസിനെ നിയമിച്ചു
  • ഇന്ത്യ - വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ട്വന്റി-20 മത്സരത്തിന്റെ ജനറൽ കൺവീനറായും ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്

  ICC ODI Rankings: ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ പിടിച്ച് കൊഹ്ലിയും രോഹിത്തും

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലാൻഡും തമ്മിൽ ഇൻഡോറിലെ ഹോൾക്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിന്റെ ബി.സി.സി.ഐ ഒബ്സർവറായി മുൻ കെ.സി.എ പ്രസിഡന്റ് സാജൻ കെ. വർഗീസിനെ നിയമിച്ചു. ജനുവരി 18-നാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത്.

മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും അഞ്ച് ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ - വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ട്വന്റി-20 മത്സരത്തിന്റെ ജനറൽ കൺവീനറായും ഇദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപരിചയം മുൻനിർത്തിയാണ് ബി.സി.സി.ഐ ഈ പുതിയ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

