Sanju Tharoor Chat Viral Video: രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് മണൽ അയക്കാൻ നോക്കണ്ട; തരൂരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് സഞ്ജു, വീഡിയോ വൈറൽ

Viral Video: സഞ്ജു സാംസണും, ശശി തരൂരുമായുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 5, 2025, 10:01 AM IST
  • സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ പുതിയ പ്രമോ വീഡിയോ
  • ശശി തരൂരും മലപ്പുറം എഫ്സിയുടെ ഉടമകളിലൊരാളായ മലയാളി താരം സ്നാജു സാംസണും തമ്മിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്
  • ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്

സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ പുതിയ പ്രമോ വീഡിയോ. തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിന്റെ രക്ഷാധികാരികളിൽ ഒരാളായ ശശി തരൂരും മലപ്പുറം എഫ്സിയുടെ ഉടമകളിലൊരാളായ മലയാളി തരാം സ്നാജു സാംസണും തമ്മിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്.  

Also Read: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഏകദിന ടീമിനെ ഗിൽ നയിക്കും

ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജു ആദ്യമായാണ് എസ്എൽകെയുടെ പ്രമോ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത് സാർ ബാറ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് താരം വിളിക്കുകയാണോ? എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ്. അതിനു മറുപടിയായി ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചല്ല ഫുടബോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് തരൂരിന്റെ മറുപടി. വീഡിയോ കാണാം...

 

സംഭാഷണത്തിൽ ഇത്തവണ സൂപ്പർ ലീഗ് കിരീടം തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് നേടുമെന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞപ്പോൾ മലപ്പുറമുള്ളടത്തോളം കാലം തിരുവനന്തപുരത്തിന് ജയം എളുപ്പമാകില്ല എന്ന് സഞ്ജു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നാണ് അതിനു തരൂരിന്റെ മറുപടി.  

Also Read: കളിക്കളത്തിലും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഫലം ഒന്നുതന്നെ; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വൈറലാകുന്നു

രണ്ടുപേരും ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു അക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.  എന്താ സാർ ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരം എന്ന സഞ്ജുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് സ്ഥിരം രീതിയിലുള്ള തരൂരിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മറുപടിയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എങ്കിലും അതിൽ ഒരു തരിപോലും പതറാതെ സഞ്ജു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ആരാധകർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. 'രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമി മേം മണൽ അത് ഡാലോ ശശി സാർ' എന്നായിരുന്നു ശശിയുടെ ആ മറുപടി. അതോടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. തുടരും എന്ന് അവസാനം എഴുതികാണിക്കുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. നേരത്തെ ബേസിൽ ജോസഫും പ്രിത്വിരാജും ശശി തരൂരുമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രമോ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

