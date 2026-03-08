അഹമ്മദാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ലോകകപ്പിൽ വിരാട് കോലിയുടെ 12 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്ത് സഞ്ജു സാംസൺ. ഇതോടെ ഒരു ലോകകപ്പ് സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമായി സഞ്ജു സാംസൺ. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 321 റൺസാണ് മലയാളി താരം നേടിയത്.
ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 46 പന്തിൽ 89 റൺസ് നേടിയാണ് വിരാട് കോലിയെ സഞ്ജു മറികടന്നത്. 2014ലെ ലോകകപ്പിൽ 319 റൺസാണ് കോലി നേടിയത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരവും സഞ്ജു സാംസണാണ്. ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 317 റൺസ് നേടിയ ഇഷാൻ കിഷനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇഷാൻ കിഷന്റെ ഉയർന്ന സ്കോർ 77 ആണ്.