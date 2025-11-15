''ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് സിംഹത്തിന്റെ മടയിലേക്ക്''; സഞ്ജു ഇനി 'തല'യുടെ 'മഞ്ഞപ്പട'യ്ക്കൊപ്പം

സഞ്ജു സാംസൺ ഇനി സിഎസ്കെയ്ക്കൊപ്പം. സഞ്ജുവിന്റെ ടീമിലേക്കുള്ള വരവ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്. ടീമിന്റെ എക്സ് അക്കൈണ്ടിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണക്കം സഞ്ജു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് സിംഹത്തിന്റെ മടയിലേക്ക് എന്നീ ക്യാപ്ഷനുകളോടെയാണ് സിഎസ്കെ സഞ്ജുവിനെ വരവേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഒരു എഐ വീഡിയോയും ഇതിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഎസ് ധോണിക്കൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ ജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് സിഎസ്കെ ജേഴ്സിലേക്ക് സഞ്ജു മാറുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ.
From God's Own Country to Lion's Own Den!
സ്വാഗതം, സഞ്ജു! #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/PHgbaMLk3B
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കരാറായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നാണ് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സിഎസ്കെയിൽ നിന്ന രണ്ട് താരങ്ങളെ രാജസ്ഥാന് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് സഞ്ജുവിനെ ടീമിലേക്ക് എടുത്തത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ, സാം കറൻ എന്നിവരെയാണ് രാജസ്ഥാന് കൈമാറിയത്.
“Decision taken on mutual agreement with Jadeja and Curran.” - CSK MD Kasi Viswanathan speaks on the trade. #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/8HAZrdIBJP
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ട് വളരെ ആലോചിച്ച് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് സഞ്ജവിനെ ടീമിലേക്ക് എടുത്തതെന്ന് സിഎസ്കെ എംഡി കാശി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. ജഡേജയുടെയും സാം കറന്റെയും സമ്മതത്തോടെയാണ് താരക്കൈമാറ്റം നടന്നത്. ഇരുവർക്കും വിശ്വനാഥൻ നന്ദിയും ആശംസകളും നേർന്നു.
