Sanju Samson: ബുംറയും ഇഷാനുമില്ല, സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രം! ഐസിസി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ താരം

ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 ലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഐസിസിയുടെ നാമനിര്ദ്ദേശ പട്ടിക പുറത്ത്. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത് മലയാളിയുടെ സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രമാണ്. ന്യൂസിലന്ഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒന്നാമതായുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വില് ജാക്സ് ആണ്. 8 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് നാല് പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാര്ഡുകളാണ് ജാക്സ് നേടിയത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ നിന്ന് ജാക്സ് ഇടം നേടുകയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലെ സാഹിബ്സാദ ഫര്ഹാനാണ് രണ്ടാമതായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ടീം നേരത്തെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും ആറ് ഇന്നിംഗ്സുകളില് നിന്ന് 383 റണ്സ് ആണ് താരം നേടിയത്. ഒരു ലോകകപ്പ് എഡിഷനില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടുന്ന താരമായിരിക്കുകയാണ് ഫര്ഹാന്.
ALso Read: T20 World Cup: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ; രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുരത്തിയോടിച്ചു
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ടീമിലെ ബൗളർ ലുങ്കി എന്ഗിഡി, ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡന് മാര്ക്രം തുടങ്ങിയവരാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ മറ്റുതാരങ്ങൾ. മൂന്ന് അർദ്ധസെഞ്ച്വറികളാണ് മാർക്രം നേടിയത്. ന്യൂസിലന്ഡിൽ നിന്ന് രചിന് രവീന്ദ്ര, ടിം സീഫെര്ട്ട് എന്നിവരും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. വെറും നാല് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 13 വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയ യു എസ് എയുടെ ഷാഡ്ലി വാന് ഷാല്ക്വികും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഫൈനലിലെ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പിലെ താരമാരാകും എന്ന് നിർണയിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.