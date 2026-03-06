English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Sanju Samson: ബുംറയും ഇഷാനുമില്ല, സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രം! ഐസിസി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ താരം

Sanju Samson: ബുംറയും ഇഷാനുമില്ല, സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രം! ഐസിസി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ താരം

ഐസിസി പുരസ്കാര പട്ടികയിലെ മലയാളി തിളക്കം കൂടിയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ നോമിനേഷനിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 6, 2026, 07:19 PM IST
  • ഒന്നാമതായുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വില്‍ ജാക്‌സ് ആണ്.
  • 8മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാല് പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാര്‍ഡുകളാണ് ജാക്സ് നേടിയത്.

Sanju Samson: ബുംറയും ഇഷാനുമില്ല, സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രം! ഐസിസി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ താരം

ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 ലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഐസിസിയുടെ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പട്ടിക പുറത്ത്. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത് മലയാളിയുടെ സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രമാണ്. ന്യൂസിലന്‍ഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഭൂരിഭാ​ഗവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഒന്നാമതായുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വില്‍ ജാക്‌സ് ആണ്. 8 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാല് പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാര്‍ഡുകളാണ് ജാക്സ് നേടിയത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ നിന്ന് ജാക്സ് ഇടം നേടുകയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലെ സാഹിബ്‌സാദ ഫര്‍ഹാനാണ് രണ്ടാമതായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ടീം നേരത്തെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും ആറ് ഇന്നിംഗ്സുകളില്‍ നിന്ന് 383 റണ്‍സ് ആണ് താരം നേടിയത്. ഒരു ലോകകപ്പ് എഡിഷനില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന താരമായിരിക്കുകയാണ് ഫര്‍ഹാന്‍.

ALso Read: T20 World Cup: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ; രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുരത്തിയോടിച്ചു

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമിലെ ബൗളർ ലുങ്കി എന്‍ഗിഡി, ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം തുടങ്ങിയവരാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ മറ്റുതാരങ്ങൾ. മൂന്ന് അർദ്ധസെഞ്ച്വറികളാണ് മാർക്രം നേടിയത്. ന്യൂസിലന്‍ഡിൽ നിന്ന് രചിന്‍ രവീന്ദ്ര, ടിം സീഫെര്‍ട്ട് എന്നിവരും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. വെറും നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 13 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയ യു എസ് എയുടെ ഷാഡ്‌ലി വാന്‍ ഷാല്‍ക്വികും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഫൈനലിലെ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പിലെ താരമാരാകും എന്ന് നിർണയിക്കും.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sanju SamsonICC Player of the TournamentICCസഞ്ജു സാംസൺഐസിസി പ്ലയെർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ്

