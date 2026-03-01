English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sanju Samson: ഒ‌റ്റയ്ക്ക് തോളിലേറ്റി, ‌തകർത്തടിച്ച് സഞ്ജു; ഇന്ത്യ സെമിയിൽ

Sanju Samson T20 World Cup: 50 ബോളിൽ 97 റൺസാണ് സഞ്ജു സാംസൺ നേടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 1, 2026, 11:22 PM IST
  • വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം
  • ഇന്ത്യ 19.2 ഓവറിൽ 199 റൺസ് നേടി

കൊൽക്കത്ത: ടി20 ലോകകപ്പിൽ സൂപ്പർ എട്ടിലെ ​ഗ്രൂപ്പ് ഒ‌ന്നിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ നാല് പന്ത് ശേഷിക്കേ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്റെ ജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.

196 റൺസ് ‌വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങി, 11 ഓവറിൽ 104 റൺസിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ആടിയുലഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ സഞ്ജു സാംസൺ ഒറ്റയ്ക്ക് തകർത്തടിച്ചാണ് സെമിയിലെത്തിച്ചത്. 19.2 ഓവറിൽ 199 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sanju SamsonT20 World Cup 2026

