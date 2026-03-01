കൊൽക്കത്ത: ടി20 ലോകകപ്പിൽ സൂപ്പർ എട്ടിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ നാല് പന്ത് ശേഷിക്കേ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്റെ ജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.
Cometh the hour, cometh Sanju Samson!
9⃣7⃣*(50) - A knock for the ages to take #TeamIndia into the semi-finals
Scorecard https://t.co/ur4pr8Bi3K#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvWI | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/ftJRp2wMTE
— BCCI (@BCCI) March 1, 2026
196 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങി, 11 ഓവറിൽ 104 റൺസിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ആടിയുലഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ സഞ്ജു സാംസൺ ഒറ്റയ്ക്ക് തകർത്തടിച്ചാണ് സെമിയിലെത്തിച്ചത്. 19.2 ഓവറിൽ 199 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.
