Sanju Samson T20 World Cup 2026: സെമിയിലും ഫൈനലിലും 89; തകർത്തടിച്ച് സഞ്ജു സാംസൺ

അഹമ്മദാബാദ്: തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ അർധസെഞ്ച്വറി നേടി സഞ്ജു സാംസൺ. മികച്ച ഫോമിലാണ് താരം ഫൈനലിലും പ്രകടനം നടത്തിയത്. 46 ബോളിൽ 89 റൺസാണ് സഞ്ജു ഫൈനലിൽ നേടിയത്. ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ ആണിത്.
സൂപ്പർ എട്ടിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ തീപാറുന്ന ബാറ്റിങ്ങുമായാണ് സഞ്ജു ഫോം വീണ്ടെടുത്തത്. 50 ബോളിൽ 97 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന സഞ്ജുവാണ് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 12 ബൗണ്ടറിയും നാല് സിക്സും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റേത്.
ALSO READ: ഫൈനലിലും അർധസെഞ്ച്വറിയടിച്ച് സഞ്ജു; 33 പന്തിൽ 50 തികച്ചു
ചെയ്സ് ചെയ്താണ് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ അന്ന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത്. സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിച്ച് സഞ്ജു നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. സെമി ഫൈനലിലും ആക്രമണശൈലിയോടെയുള്ള ബാറ്റിങ് തുടർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 42 പന്തിൽ 89 റൺസാണ് സഞ്ജു ഇന്ത്യയ്ക്കായി നേടിയത്. എട്ട് ബൗണ്ടറിയും ഏഴ് സിക്സും അടങ്ങുന്ന ഇന്നിങ്സാണ് താരം കളിച്ചത്.
ഫൈനലിലും ഇതേ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് സഞ്ജു തുടർന്നത്. ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ മത്സരം നടന്നത്. ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.