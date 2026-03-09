ICC: ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സഞ്ജു ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ; ഐസിസി ടീം ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

മുംബൈ: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ടീം ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സരങ്ങളിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് ആയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ടീമിലുണ്ട്. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ടീമിൽ ഇടം നേടി. ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരാണ് ആ താരങ്ങൾ. സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പറായും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡൻ മാർക്രം നായകനായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
