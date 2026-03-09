English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ICC: ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സഞ്ജു ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ; ഐസിസി ടീം ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ടീം ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സരങ്ങളിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് ആയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ടീമിലുണ്ട്. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ടീമിൽ ഇടം നേടി. ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരാണ് ആ താരങ്ങൾ. സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പറായും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡൻ മാർക്രം നായകനായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 9, 2026, 10:35 PM IST
  • സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ടീമിൽ ഇടം നേടി.
  • ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരാണ് ആ താരങ്ങൾ.

ICC: ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സഞ്ജു ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ; ഐസിസി ടീം ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

മുംബൈ: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ടീം ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സരങ്ങളിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് ആയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ടീമിലുണ്ട്. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ടീമിൽ ഇടം നേടി. ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരാണ് ആ താരങ്ങൾ. സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പറായും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡൻ മാർക്രം നായകനായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Sanju SamsonICC World Cup 2026സഞ്ജു സാംസൺഐസിസി ലോകകപ്പ് ടീം

