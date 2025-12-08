Sanju Samson: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20; സഞ്ജു ഓപ്പണറാകില്ല, കാരണം വ്യക്തമാക്കി ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്

കട്ടക്ക്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരം നാളെ നടക്കാനിരിക്കെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയിരുന്നു. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ആകും പകരം ഓപ്പണർ ആകുക. ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാര് യാദവ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് സൂര്യകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം.
ടോപ് ഓര്ഡറില് സഞ്ജു മികച്ച രീതിയില് കളിച്ചുവെങ്കിലും ടീമിൽ ശുഭ്മാന് ഗില്ലും സ്ഥാനം അര്ഹിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സഞ്ജുവിനെ മാറ്റേണ്ടി വന്നതെന്ന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് പറഞ്ഞു. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലായിരിക്കും ഓപ്പണർ. അതേസമയം ഓപ്പൺ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലും സഞ്ജുവിന് വീണ്ടും അവസരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ ടീം കോംബിനേഷനില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞു. ആക്രമണോത്സുക ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക എന്ന സമീപനത്തില് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെന്നും സൂര്യകുമാര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓപ്പണര്മാരൊഴികെയുള്ള താരങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാനത്തും കളിക്കാന് വഴക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റത്തിന് അവര് തയാറാകണമെന്നും സൂര്യ കുമാർ പറഞ്ഞു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കും ന്യൂസിലന്ഡിനുമെതിരായ പരമ്പരകള് ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഓഡീഷനാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഇന്ത്യൻ നായകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് ഈ രണ്ട് പരമ്പരകള് നേടുക എന്നതിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധയെന്നും അതിന് ശേഷം ടി20 ലോകകപ്പിലേക്ക് ശ്രദ്ധതിരിക്കുമെന്നും സൂര്യകുമാര് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.
നാളെ ഡിസംബർ 9നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരം നടക്കുക. രാത്രി 7 മണിക്ക് മത്സരം തുടങ്ങും. കട്ടക്കിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കളി നടക്കുക.
