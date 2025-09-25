English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sanju Samson: ''നായകനായാൽ മാത്രം പോരല്ലോ...'' ലാലേട്ടനെ ഉദാഹരണമാക്കി സഞ്ജു; കയ്യടി നേടി സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി

ഏത് പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നതാണ് കംഫർട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള സഞ്ജു സാംസണിന്റെ മറുപടി വൈറലാകുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:32 AM IST
  • മത്സരത്തിനിടെ സഞ്ജു സാംസണിനോട് അവതാരകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്.
  • ക്രിക്കറ്റിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് എന്നയിരുന്നു അവതാരകൻ ചോദിച്ചത്.

Sanju Samson: ''നായകനായാൽ മാത്രം പോരല്ലോ...'' ലാലേട്ടനെ ഉദാഹരണമാക്കി സഞ്ജു; കയ്യടി നേടി സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇന്ത്യ ബം​ഗ്ലാദേശ് പോരാട്ടത്തിൽ സ‍ഞ്ജു സാംസൺ കടുത്ത അവ​ഗണന നേരിട്ടതായി വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമയും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലുമാണ് ഓപ്പണിങ് ചെയ്തത്. മൂന്നാമതായി ശിവം ദുബെയും ഇറങ്ങി. എട്ടാം സ്ഥാനക്കാരനായായിരുന്നു സ‍ഞ്ജു ഇറങ്ങാനിരുന്നത്. എന്നാൽ കളിക്കാനായില്ല. ഇത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴി വെച്ചിരുന്നു. 

മത്സരത്തിനിടെ സഞ്ജു സാംസണിനോട് അവതാരകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് എന്നയിരുന്നു അവതാരകൻ ചോദിച്ചത്. മോഹൻലാലിനെ ഉദാഹരണമാക്കി കൊണ്ടായിരുന്നു സഞ്ചുവിന്റെ മറുപടി.

മോഹൻലാൽ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കേ അവാർഡ് നേടിയത് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജു മറുപടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

ലാലേട്ടനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു പരമോന്നത അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 40 കൊല്ലത്തിന് മുകളിലായി അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഞാനും എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി കളിക്കുകയാണ്. നായക വേഷം മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ചിലപ്പോൾ വില്ലൻ വേഷം ചെയ്യേണ്ടി വരും ജോക്കർ വേഷം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടോപ് പൊസിഷനിൽ കളിച്ച് നല്ല സ്കോർ എടുത്തുവെന്ന് കരുതി ടോപ് 3ൽ മാത്രമെ കളിക്കൂ എന്ന് പറയാനാകില്ല. അവസാന സ്ഥാനത്ത് കൂടി കളിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് എന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി. 

ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കാത്തതിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ശിവം ദുബെയ്ക്ക് ശേഷം എത്തിയത് സൂര്യകുമാർ യാദവായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും തിലക് വർമയും ഇറങ്ങി. ഇതിൽ തിലക് വർമ പുറത്തായപ്പോൾ എല്ലാവരും സഞ്ജുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ക്രീസിലെത്തിയത് അക്സർ പട്ടേൽ ആയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത്. 

Sanju SamsonIND vs BAN Asia Cup 2025Mohanlalസഞ്ജു സാംസൺഇന്ത്യ vs ബം​ഗ്ലാദേശ്

