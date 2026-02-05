English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  Santosh Trophy 2026: സന്തോഷ് ട്രോഫി സെമിഫൈനൽ; 4-0ന് പഞ്ചാബിനെ തകർത്ത് കേരളം

Santosh Trophy 2026: സന്തോഷ് ട്രോഫി സെമിഫൈനൽ; 4-0ന് പഞ്ചാബിനെ തകർത്ത് കേരളം

Santosh Trophy Semifinal: ഫൈനലിൽ കേരളവും സർവീസസും ഏറ്റുമുട്ടും. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ മത്സരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 5, 2026, 05:51 PM IST
  • കേരളത്തിന്റെ ഉറച്ച പ്രതിരോധം രണ്ടാം പകുതിയിൽ ​ഗോൾ മടക്കാനുള്ള പഞ്ചാബിന്റെ ശ്രമം തടഞ്ഞു
  • കേരളത്തിന്റെ ഇ സജീഷിനെ പുറകിൽ നിന്ന് വീഴ്ത്തി പഞ്ചാബ് താരം ഹർജിത് റെഡ് കാർഡ് കണ്ടു

  1. Santosh Trophy: സന്തോഷ് ട്രോഫി: അസമിനെ തകർത്ത് കേരളം സെമിയിൽ, എതിരാളികൾ പഞ്ചാബ്

Santosh Trophy 2026: സന്തോഷ് ട്രോഫി സെമിഫൈനൽ; 4-0ന് പഞ്ചാബിനെ തകർത്ത് കേരളം

അസം: സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ സെമി ഫൈനലിൽ കേരളത്തിന് ജയം. പഞ്ചാബിനെ 4-0ന് തകർത്ത് കേരളം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കേരളം തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലിലെത്തുന്നത്.

റെയിൽവേസിനെ 2-0ന് തകർത്ത് സർവീസസും ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ മത്സരം. സെമി ഫൈനലിൽ 16-ാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് അജസൽ ആണ് ആദ്യ ​ഗോൾ നേടിയത്. 34-ാം മിനിറ്റിൽ റിയാസ് രണ്ടാമത്തെ ​ഗോൾ നേടി.

45-ാം മിനിറ്റിൽ എം വിഘ്നേഷ് മൂന്നാം ​ഗോളും നേടി. ആദ്യ പകുതിയിൽ കേരളം 3-0ന് മുന്നിൽ. കേരളത്തിന്റെ ഉറച്ച പ്രതിരോധം രണ്ടാം പകുതിയിൽ ​ഗോൾ മടക്കാനുള്ള പഞ്ചാബിന്റെ ശ്രമം തടഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ ഇ സജീഷിനെ പുറകിൽ നിന്ന് വീഴ്ത്തി പഞ്ചാബ് താരം ഹർജിത് റെഡ് കാർഡ് കണ്ടു.

83-ാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കേരളത്തിനായി നാലാമത്തെ ​ഗോൾ നേടി. പഞ്ചാബിന് ഗോൾ മടക്കാനാകാത്ത വിധം കേരളം പ്രതിരോധം തീർത്തു. 4-0ന് പഞ്ചാബിനെ തോൽപ്പിച്ച് കേരളം ഫൈനലിൽ. ഫൈനലിൽ കേരളവും സർവീസസും ഏറ്റുമുട്ടും. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ മത്സരം.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

