Santosh Trophy 2026: സന്തോഷ് ട്രോഫി സെമിഫൈനൽ; 4-0ന് പഞ്ചാബിനെ തകർത്ത് കേരളം

അസം: സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ സെമി ഫൈനലിൽ കേരളത്തിന് ജയം. പഞ്ചാബിനെ 4-0ന് തകർത്ത് കേരളം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കേരളം തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലിലെത്തുന്നത്.
റെയിൽവേസിനെ 2-0ന് തകർത്ത് സർവീസസും ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ മത്സരം. സെമി ഫൈനലിൽ 16-ാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് അജസൽ ആണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. 34-ാം മിനിറ്റിൽ റിയാസ് രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടി.
45-ാം മിനിറ്റിൽ എം വിഘ്നേഷ് മൂന്നാം ഗോളും നേടി. ആദ്യ പകുതിയിൽ കേരളം 3-0ന് മുന്നിൽ. കേരളത്തിന്റെ ഉറച്ച പ്രതിരോധം രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ മടക്കാനുള്ള പഞ്ചാബിന്റെ ശ്രമം തടഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ ഇ സജീഷിനെ പുറകിൽ നിന്ന് വീഴ്ത്തി പഞ്ചാബ് താരം ഹർജിത് റെഡ് കാർഡ് കണ്ടു.
83-ാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കേരളത്തിനായി നാലാമത്തെ ഗോൾ നേടി. പഞ്ചാബിന് ഗോൾ മടക്കാനാകാത്ത വിധം കേരളം പ്രതിരോധം തീർത്തു. 4-0ന് പഞ്ചാബിനെ തോൽപ്പിച്ച് കേരളം ഫൈനലിൽ. ഫൈനലിൽ കേരളവും സർവീസസും ഏറ്റുമുട്ടും. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ മത്സരം.
