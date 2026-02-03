English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Santosh Trophy: സന്തോഷ് ട്രോഫി: അസമിനെ തകർത്ത് കേരളം സെമിയിൽ, എതിരാളികൾ പഞ്ചാബ്

വി. അർജുന്റെ കോർണർ കിക്ക് വലയിലാക്കി കൊണ്ടാണ് മനോജ് ആദ്യ ​ഗോൾ നേടിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:27 PM IST
  • മത്സരത്തിന്റെ 45-ാം മിനിറ്റിൽ സന്ദീപ് നൽകിയ ക്രോസ് വലയിലെത്തിച്ച് മുഹമ്മദ് അജ്സൽ കേരളത്തിന്റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി.
  • രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ മടക്കാൻ ആതിഥേയരായ അസം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം മറികടക്കാനായില്ല.

Santosh Trophy: സന്തോഷ് ട്രോഫി: അസമിനെ തകർത്ത് കേരളം സെമിയിൽ, എതിരാളികൾ പഞ്ചാബ്

അസം: സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിൽ ആതിഥേയരായ അസമിനെ തകർത്ത് കേരളം സെമിഫൈനലിൽ. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ വിജയം. സിലാപത്തർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിനായി 17–ാം മിനിറ്റിൽ എം. മനോജാണ് ആദ്യ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. വി. അർജുൻ എടുത്ത കൃത്യതയാർന്ന കോർണർ കിക്ക് മനോജ് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിന്റെ 45-ാം മിനിറ്റിൽ സന്ദീപ് നൽകിയ ക്രോസ് വലയിലെത്തിച്ച് മുഹമ്മദ് അജ്സൽ കേരളത്തിന്റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ മടക്കാൻ ആതിഥേയരായ അസം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം മറികടക്കാനായില്ല. കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ, ഇൻജറി ടൈമിൽ ദിൽഷാദ് അബൂബക്കർ മൂന്നാം ഗോളും കണ്ടെത്തിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ വിജയം പൂർണ്ണമായി. സെമി ഫൈനലിൽ ശക്തരായ പഞ്ചാബാണ് കേരളത്തിന്റെ എതിരാളികൾ.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Santosh TrophyFootballസന്തോഷ് ട്രോഫികേരള

