  • Santosh Trophy: സന്തോഷ് ട്രോഫി സർവീസസിന്; ജയം ഒരു ​ഗോളിന്, എട്ടാം കിരീടം

Santosh Trophy Services Champions: 109-ാം മിനിറ്റിൽ അഭിഷേക് പവാർ നേടിയ ഗോളാണ് സർവീസസിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 8, 2026, 04:13 PM IST
  • നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കളി എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടു
  • 109-ാം മിനിറ്റിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം പിളർത്തി സർവീസസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു

സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ വീറോടെ പോരാടിയിട്ടും കേരളത്തിന് കിരീടം നഷ്ടം. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കളി എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടു. 109-ാം മിനിറ്റിൽ അഭിഷേക് പവാർ നേടിയ ഗോളാണ് സർവീസസിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് കേരളത്തെ കീഴടക്കി സർവീസസ് ചാമ്പ്യന്മാരായി. മത്സരത്തിലുടനീളം ആക്രമിച്ചു കളിച്ച കേരളത്തിനായിരുന്നു പന്തടക്കത്തിലും നീക്കങ്ങളിലും മേധാവിത്വം. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും സെമിയിലും പ്രകടിപ്പിച്ച അതേ മികവ് ഫൈനലിലും ആവർത്തിക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചു.

എന്നാൽ ലഭിച്ച സുവർണ്ണാവസരങ്ങൾ ഗോളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ടീം പരാജയപ്പെട്ടത് തിരിച്ചടിയായി. സർവീസസ് ഗോൾകീപ്പർ ഗഗൻദീപിന്റെ തകർപ്പൻ സേവുകളും കേരളത്തിന്റെ കിരീടമോഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ അർജുനും അജ്‌സലും ചേർന്ന് സർവീസസ് പ്രതിരോധത്തിന് നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്നു.

27-ാം മിനിറ്റിൽ അർജുൻ തൊടുത്ത ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങിയത് കേരളത്തിന് നിർഭാഗ്യമായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഷിജിന് ലഭിച്ച ഹെഡർ അവസരവും ലക്ഷ്യം കാണാതെ പുറത്തുപോയി. ആദ്യ പകുതിയിൽ പരിക്കേറ്റ ഷിജിന് പകരം രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിഘ്‌നേഷാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. 85-ാം മിനിറ്റിൽ വിഘ്‌നേഷ് തൊടുത്ത അപകടകരമായ ഷോട്ടും സർവീസസ് ഗോൾകീപ്പർ സമർത്ഥമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.

ഒടുവിൽ 109-ാം മിനിറ്റിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം പിളർത്തി സർവീസസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്നുവന്ന ക്രോസ് കേരള ഗോൾകീപ്പർ തട്ടിയകറ്റിയെങ്കിലും പന്ത് ലഭിച്ചത് തക്കം പാർത്തുനിന്ന അഭിഷേക് പവാറിനായിരുന്നു. പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച പവാർ സർവീസസിന്റെ കിരീട നേട്ടം ഉറപ്പിച്ചു. മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്തിട്ടും അവസാന നിമിഷം സംഭവിച്ച പിഴവിലാണ് കേരളത്തിന് കിരീടം കൈവിട്ടത്.

