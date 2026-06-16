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Saudi Goalkeeper Al Owais: സൗദി വല കാത്ത 'രക്ഷകൻ'; പ്രതിരോധത്തിന്റെ കോട്ടകെട്ടി എതിരാളികൾക്ക് തടയിട്ട മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസ് പ്രകടനം

കേപ് വെർഡിയൻ ഗോൾകീപ്പർ വൊസീഞ്ഞയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് വീണ്ടുമൊരു ​ഗോൾകീപ്പർ കൂടി. സൗദി അറോബ്യയുടെ ​ഗോൾകീപ്പർ മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസ് ആണ് ആ താരം. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് പോരാട്ടത്തിൽ യുറു​ഗ്വായോടാണ് സൗദി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. മത്സരത്തിൽ യുറുഗ്വായോട് 1-1 ന് സൗദി അറേബ്യ സമനില പിടിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:46 PM IST
Saudi Goalkeeper Al Owais: സൗദി വല കാത്ത 'രക്ഷകൻ'; പ്രതിരോധത്തിന്റെ കോട്ടകെട്ടി എതിരാളികൾക്ക് തടയിട്ട മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസ് പ്രകടനം
Image Credit: al owais | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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