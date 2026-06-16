Saudi Goalkeeper Al Owais: സൗദി വല കാത്ത 'രക്ഷകൻ'; പ്രതിരോധത്തിന്റെ കോട്ടകെട്ടി എതിരാളികൾക്ക് തടയിട്ട മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസ് പ്രകടനം

ദുബായ്: കേപ് വെർഡിയൻ ഗോൾകീപ്പർ വൊസീഞ്ഞയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് വീണ്ടുമൊരു ഗോൾകീപ്പർ കൂടി. സൗദി അറോബ്യയുടെ ഗോൾകീപ്പർ മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസ് ആണ് ആ താരം. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് പോരാട്ടത്തിൽ യുറുഗ്വായോടാണ് സൗദി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. മത്സരത്തിൽ യുറുഗ്വായോട് 1-1 ന് സൗദി അറേബ്യ സമനില പിടിച്ചു.
സൗദി ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് തകർപ്പൻ സേവുകൾ നടത്തിയാണ് ഒവൈസ് താരമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവുകൾ നടത്തുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡും ഒവൈസ് സ്വന്തമാക്കി.
മത്സരത്തിന്റെ 41-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച കോർണർ കിക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഡിഫൻഡർ അബ്ദുല്ല അൽ-അമ്രി സൗദിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലീഡ് സമ്മാനിച്ചത്. പന്തടക്കത്തിലും മറ്റും വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ സുറുഗ്വായ്ക്ക് പക്ഷേ ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. സൗദി കീപ്പർ മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസ് ഒരു ഉരുക്കുമതിൽ പോലെ നിന്ന് സൗദി ഗോൾ വലയെ കാക്കുകയായിരുന്നു. യുറുഗ്വായുടെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഒവൈസ് നിഷ്പ്രഭമാക്കുകയായിരുന്നു.
ഒടുവിൽ മത്സരത്തിന്റെ 80-ാം മിനിറ്റിലാണ് രണ്ട് തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ യുറുഗ്വായ് മാക്സി അറൗഹോയിലൂടെ സമനില ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെയുടെ ഗോൾ വലയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം തട്ടിയകറ്റിയ ഒവൈസ് പിന്നീട് ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി തകർപ്പൻ സേവുകളാണ് നടത്തിയത്. സൗദി അറേബ്യയുടെ മിന്നും താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒവൈസ്.
അതേസമയം സ്പെയിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർഡെയുടെ ഗോൾകീപ്പർ വോസിൻഹയും സമാനമായ രീതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾകീപ്പർമാർ മികച്ച ഫോമിലാണെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങൾ നൽകുന്നത്.
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