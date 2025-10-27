English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shreyas Iyer: ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരം; ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ഐസിയുവിൽ

Shreyas Iyer: ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരം; ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ഐസിയുവിൽ

ആദ്യം ശ്രേയസ് അയ്യർ ഏകദേശം മൂന്ന് ആഴ്ചത്തേക്ക് കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള കാലയളവ് കൂടുതലാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 27, 2025, 01:32 PM IST
  • ഇന്ത്യ-ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് താരത്തെ സിഡ്‌നിയിലെ ആശുപത്രീയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു

സിഡ്‌നി: ഇന്ത്യ-ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് താരത്തെ സിഡ്‌നിയിലെ ആശുപത്രീയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

നിലവിൽ സിഡ്‌നി ആശുപത്രിയിലുള്ള താരത്തെ ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അലക്സ്കാരിയെ പുറത്താക്കാനായി പിന്നോട്ട് ഓടി ക്യാച്ചെടുക്കുന്നതിനിടെ  ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ക്ക് ഇടത് വാരിയെല്ലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്.  തുടർന്ന് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് താരത്തെ എത്തിക്കുകയും പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും ബിസിസിഐ അറിയിച്ചിരുന്നു.

രക്തസ്രാവം മൂലമുള്ള അണുബാധ പടരുന്നത് തടയേണ്ടതിനാൽ വരുന്ന 7 ദിവസത്തേക്ക് ശ്രേയസ് അയ്യർ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിലേ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പരിക്ക് കാരണം ഒരു 3 ആഴ്ചയോളം ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു അതിനിയും ജൂഡിയേക്കാം എന്നാണ്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ ഉടൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങില്ല എന്നാണ്.  

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Shreyas AyerShreyas Ayer InjureyShreyas Ayer Injurey UpdatesIndiaAustralia

