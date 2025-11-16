English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Eden Gardens Test: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ആശുപത്രിയിൽ; പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന കളികളിൽ കളിക്കില്ല

Eden Gardens Test: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ആശുപത്രിയിൽ; പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന കളികളിൽ കളിക്കില്ല

ശുഭ്മാൻ ഗിൽ കൊൽക്കത്ത ടെസ്റ്റിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 16, 2025, 11:01 AM IST
  • മൂന്ന് പന്തുകൾ നേരിട്ട ശേഷം ഗിൽ കളിക്കളത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയേര്‍ഡ് ഹര്‍ട്ടായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു.
  • കളി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

  India vs South Africa: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഇന്നിം​ഗ്സിൽ ഇന്ത്യ 189ന് പുറത്ത്; രണ്ടാം ഇന്നിം​ഗ്സിന് തുടക്കമായി

Eden Gardens Test: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ആശുപത്രിയിൽ; പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന കളികളിൽ കളിക്കില്ല

കൊൽക്കത്ത: കഴുത്ത് വേദനയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതെ തുടർന്ന്, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ കൊൽക്കത്ത ടെസ്റ്റിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്.  മൂന്ന് പന്തുകൾ നേരിട്ട ശേഷം ഗിൽ കളിക്കളത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയേര്‍ഡ് ഹര്‍ട്ടായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കളി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 

വേദന കുറയാത്തതിനെ തുടർന്ന് താരം ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഗിൽ. പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന കളികൾ താരം കളിക്കില്ലെന്നും, ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടരുമെന്നും ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. 

