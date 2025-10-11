English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Shubman Gill: വിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ സെഞ്ചുറി; അപൂർവ റെക്കോർഡുമായി ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ, സച്ചിനെയും കോലിയെയും പിന്നിലാക്കി

Shubman Gill: വിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ സെഞ്ചുറി; അപൂർവ റെക്കോർഡുമായി ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ, സച്ചിനെയും കോലിയെയും പിന്നിലാക്കി

12 ഇന്നിം​ഗ്സിൽ നിന്നാണ് ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ അഞ്ച് സെഞ്ചുറി നേടിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 11, 2025, 04:19 PM IST
  • ക്യാപ്റ്റനായി ഇറങ്ങിയ ഏഴാം ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സെഞ്ചുറി നേടി കൊണ്ടാണ് ​ഗില്ലിന്റെ നേട്ടം.
  • ഗില്ലിന്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ പത്താമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണിത്.

Read Also

  1. ICC Women's ODI World Cup 2025: പാകിസ്ഥാനെ പരാജപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ പെൺകരുത്ത്; വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 88 റൺസ് വിജയം

Trending Photos

Shukra Budh Yuti: ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ലക്ഷ്മി നാരായണയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയും
6
Shukra Budha Yuti
Shukra Budh Yuti: ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ലക്ഷ്മി നാരായണയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയും
Brain health: ബുദ്ധി വർധിപ്പിക്കാൻ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Brain Health
Brain health: ബുദ്ധി വർധിപ്പിക്കാൻ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bodycare: വിലകൂടിയ ബോഡി ലോഷനുകൾ വാങ്ങി കീശ കാലിയായോ? എങ്കിൽ പ്രകൃതിതത്തമായ ഈ മോയ്സ്ചറൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
5
Body Lotions
Bodycare: വിലകൂടിയ ബോഡി ലോഷനുകൾ വാങ്ങി കീശ കാലിയായോ? എങ്കിൽ പ്രകൃതിതത്തമായ ഈ മോയ്സ്ചറൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
Shubman Gill: വിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ സെഞ്ചുറി; അപൂർവ റെക്കോർഡുമായി ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ, സച്ചിനെയും കോലിയെയും പിന്നിലാക്കി

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ന് സെഞ്ചുറി നേടിയതോടെ പുതിയ റെക്കോർഡിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. അപൂർവ റെക്കോർഡ് ആണ് ​ഗിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്യാപ്റ്റനായി ഇറങ്ങിയ ഏഴാം ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സെഞ്ചുറി നേടി കൊണ്ടാണ് ​ഗില്ലിന്റെ നേട്ടം. ​ഗില്ലിന്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ പത്താമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണിത്. ടെസ്റ്റിൽ പത്തും ഏകദിനത്തിൽ എട്ടും ടി20യിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയുമാണ് ​ഗിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ​ഗില്ലിന്റെ രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറികളുടെ എണ്ണം 19 ആയി.

Add Zee News as a Preferred Source

നേരത്തെ ഇം​ഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ​ഗിൽ ക്യാപ്റ്റനായി ഇറങ്ങി അഞ്ച് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നാല് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിരുന്നു. ​ഇം​ഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള ഗില്ലിന്റെ അരങ്ങേറ്റമായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം ഏഴ് ടെസ്റ്റിൽ 12 ഇന്നിം​ഗ്സുകളാണ് താരം കളിച്ചത്. ഇതിൽ 5 സെഞ്ചുറിയും ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയുമാണ് ​ഗിൽ നേടിയത്. ​ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റിം​ഗ് ശരാശരി 84 ആണ്. ടെസ്റ്റിൽ ഈ വർഷം ​ഗിൽ നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇത്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഏറ്റവും വേ​ഗത്തിൽ 5 സെഞ്ചുറികൾ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന റോക്കോർഡും ഈ സെഞ്ചുറിയോട് കൂടി ​ഗില്ലിന് സ്വന്തമാക്കാനായി. 

Also Read: BCCI: 'നൽകിയത് ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണം'..! ഓസീസ് താരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിസിസിഐ

ഇത്തരത്തിൽ 2017ലും 2018ലും വിരാട് കോലിയും ഒരു കലണ്ടർ വർഷം അഞ്ച് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2017ൽ 16 ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്നും 2018ൽ 24 ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്നുമാണ് കോലി 5 സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ റെക്കോർഡാണ് 12 ഇന്നിം​ഗ്സുകൾ കൊണ്ട് ​ഗിൽ മറികടന്നത്. 1997ൽ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ 17 ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്ന് നാല് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിരുന്നു. അതേസമയം ഏറ്റവും കുറവ് ഇന്നിം​ഗ്സുകൾ കളിച്ച് അഞ്ച് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും സുനിൽ ​ഗവാസ്കറുടെ പേരിലാണ്. 10 ഇന്നിം​ഗ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു ​ഗവാസ്കർ അഞ്ച് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Shubman GillIndian captainIndia vs West Indiesശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ

Trending News