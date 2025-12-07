English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Smriti Mandhana: പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവച്ചു; മൗനം വെടിഞ്ഞ് സ്മൃതി മന്ദാന

Smriti Mandhana: പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവച്ചു; മൗനം വെടിഞ്ഞ് സ്മൃതി മന്ദാന

Smriti Mandhana wedding called off: പ്രതിശ്രുത വരൻ പലാഷ് മുച്ചലിന് മറ്റൊരു ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് താരം വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 7, 2025, 02:57 PM IST
  • തന്റെ കരിയറിനും മാനസികാരോ​ഗ്യത്തിനുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് താരം
  • ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് സ്മൃതി മന്ദാന ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്

Read Also

  1. Smriti Mandhana Wedding: സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ അച്ഛന് ഹൃദയാഘാതം; വിവാഹം മാറ്റിവച്ചതായി മാനേജർ- VIDEO

Trending Photos

Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
10
Numerology 2026
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
6
Peanut Candy
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
Samasapthaka Yoga: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!
6
Samasapthaka Yoga
Samasapthaka Yoga: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!
Shani Dosha 2026: ശനിദോഷം ഇവരെ വട്ടം കറക്കും; ഈ രാശിക്കാരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുക..!
7
Shani Dosha 2026
Shani Dosha 2026: ശനിദോഷം ഇവരെ വട്ടം കറക്കും; ഈ രാശിക്കാരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുക..!
Smriti Mandhana: പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവച്ചു; മൗനം വെടിഞ്ഞ് സ്മൃതി മന്ദാന

മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാന സം​ഗീത സംവിധായകനും നടനുമായ പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഒടുവിൽ താരം മൗനം വെടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിശ്രുത വരൻ പലാഷ് മുച്ചലിന് മറ്റൊരു ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് താരം വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്നാണ് താരം വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് വിവരം. തൻ്റെ കരിയറിനും മാനസികാരോഗ്യത്തിനും മുൻഗണന നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി വ്യക്തമാക്കി സ്മൃതി മന്ദാന ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Smriti MandhanaSmriti Mandhana Weddingസ്മൃതി മന്ദാന

Trending News