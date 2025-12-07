Smriti Mandhana: പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവച്ചു; മൗനം വെടിഞ്ഞ് സ്മൃതി മന്ദാന

മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാന സംഗീത സംവിധായകനും നടനുമായ പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഒടുവിൽ താരം മൗനം വെടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിശ്രുത വരൻ പലാഷ് മുച്ചലിന് മറ്റൊരു ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് താരം വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്നാണ് താരം വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് വിവരം. തൻ്റെ കരിയറിനും മാനസികാരോഗ്യത്തിനും മുൻഗണന നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി വ്യക്തമാക്കി സ്മൃതി മന്ദാന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
