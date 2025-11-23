Smriti Mandhana Wedding: സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ അച്ഛന് ഹൃദയാഘാതം; വിവാഹം മാറ്റിവച്ചതായി മാനേജർ- VIDEO

മഹാരാഷ്ട്ര: ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ പിതാവിനെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് താരത്തിന്റെ വിവാഹം മാറ്റിവെച്ചു. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സ്മൃതി മന്ദാനയുടെയും സംഗീത സംവിധായകന് പലാശ് മുഛലിന്റെയും വിവാഹം നടത്താനിരുന്നത്.
എന്നാല് സ്മൃതിയുടെ അച്ഛന് ശ്രീനിവാസ് മന്ദാനയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായതിനെ തുടര്ന്ന് വിവാഹം മാറ്റിവച്ചതായി സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ മാനേജര് തുഹിന് മിശ്ര മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ശ്രീനിവാസ് മന്ദാനയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ ജന്മനാടായ സാംഗ്ലിയിലായിരുന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.
വിവാഹ ദിവസം വേദിയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി ആംബുലന്സ് എത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്മൃതിയുടെ അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നത്. സാംഗ്ലിയിലെ സര്വിത് ആശുപത്രിയിലാണ് ശ്രീനിവാസ് മന്ദാനയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഡോക്ടര്മാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ഇതോടെ വിവാഹം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സ്മൃതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് താരത്തിന്റെ മാനേജര് തുഹിൻ മിശ്ര അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനിടെ ശ്രീനിവാസ് മന്ദാനയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഉടന് തന്നെ ആംബുലന്സ് എത്തി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
