/Sourav Ganguly Receive Death Threats: സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും ഭാര്യ ഡോണയ്ക്കും വധഭീഷണി

കൊൽക്കത്ത: മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനും ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും ഭാര്യ ഡോണയ്ക്കും നേരെ വധഭീഷണിയുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ സൗരവിനെയും ഡോണയേയും വധിക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് രണ്ടു കത്തുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊല്ക്കത്തയിലെ ഓഫീസില് ലഭിച്ചത്.
കത്തിൽ ഇരുവരുമായി അടുത്തു നില്ക്കുന്നവരെയും വധിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഗാംഗുലിക്ക് മുന്പും കത്തുകള് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അത് കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. തിങ്കളാഴ്ച ലഭിച്ച കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സൗരവിന്റെ സെക്രട്ടറി സൗത്ത് കൊല്ക്കത്തയിലെ താക്കുര്പുകുര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി സൗരവിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി കത്തുകള് ലഭിച്ചിരുന്നതായി സെക്രട്ടറി പോലീസില് നല്കിയ പരാതിയില് പറയുന്നുണ്ട്. സൗരവിനെ അപമാനിക്കുന്ന പരാമര്ശങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്നതായിരുന്നു ആ കത്തുകളെന്നും സൗരവിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും എഴുതിയ കത്തുകളാണെന്നാണ് അന്ന് കരുതിയിരുന്നതെന്നും. എന്നാല് തിങ്കളാഴ്ച ലഭിച്ച കത്തില് സൗരവിനെയും ഡോണയേയും ഇരുവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്ത്തുന്നവരെയും വധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും പരാതിയില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ബംഗാളിലെ പര്ഗാനാസ് ജില്ലയിലുള്ള ബെല്ഗോറിയയില് നിന്നാണ് കത്തുകള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിരിക്കുന്നത് അരുണ് എന്ന പേരിലുള്ള ആളാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരാതി ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായി കത്തയച്ചിരിക്കുന്ന കൊറിയര് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കത്തയച്ച ആളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇയാള്ക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തില് സൗരവ് ഗാംഗുലിയോ ഡോണയോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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