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Spain Vs Cabo Verde: സ്പാനിഷ് പടയെ തളച്ച് 'നീല സ്രാവുകൾ'... കേപ്പ് വെർഡിയ്ക്ക് ഗോൾ രഹിത സമനില; താരം വൊസീഞ്ഞ

Spain Vs Cabo Verde: ആദ്യമായാണ് കേപ്പ് വെർഡി ലോകകപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്. ആദ്യ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പോയന്റ് ടേബിൾ തുറക്കാൻ അവർക്കായി.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 15, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:54 PM IST
Spain Vs Cabo Verde: സ്പാനിഷ് പടയെ തളച്ച് 'നീല സ്രാവുകൾ'... കേപ്പ് വെർഡിയ്ക്ക് ഗോൾ രഹിത സമനില; താരം വൊസീഞ്ഞ
Image Credit: Span Vs Cabo Verde | Image Created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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സ്പാനിഷ് പടയെ തളച്ച് 'നീല സ്രാവുകൾ'... കേപ്പ് വെർഡിയ്ക്ക് ഗോൾ രഹിത സമനില; താരം വൊസീഞ
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