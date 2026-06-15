Spain Vs Cabo Verde: സ്പാനിഷ് പടയെ തളച്ച് 'നീല സ്രാവുകൾ'... കേപ്പ് വെർഡിയ്ക്ക് ഗോൾ രഹിത സമനില; താരം വൊസീഞ്ഞ

അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ സ്പെയിൻ ശരിക്കും വിയർത്തു. ലോകകപ്പിലെ കന്നിക്കാരായ കരീബിയൻ കരുത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ സ്പാനിഷ് തന്ത്രങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞു. കേപ്പ് വെർഡി എന്ന കുഞ്ഞുരാജ്യം സ്പെയിനിനെ ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചു. നീല സ്രാവുകൾ എന്ന് അവരെ വിളിക്കുന്നത് വെറുതേയല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു.
കേപ്പ് വെർഡിയുടെ ഗോളി വൊസീഞ്ഞയായിരുന്നു കളിയിലെ താരം. നാൽപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഈ വെറ്ററൻ ഗോൾ കീപ്പർ ആയിരുന്നു സ്പാനിഷ് ആക്രമണങ്ങളെ മുഴുവൻ അപ്രസക്തമാക്കിയത്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഗോളി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ ആദ്യ മത്സരം തന്നെ ഉത്തരം നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കളിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും മുന്നിട്ടുനിന്നത് സ്പെയിൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. എട്ട് തവണയാണ് അവർ കേപ്പ് വെർഡിയുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ലാക്കാക്കി പന്ത് തൊടുത്തുവിട്ടത്. പക്ഷേ, നീല സ്രാവുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേപ്പ് വെർഡിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ സ്പാനിഷ് പോരാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ബോൾ പൊസഷനിലും സ്പെയിൻ തന്നെ ആയിരുന്നു മുൻപിൽ- 74 ശതമാനം! 764 പാസ്സുകളാണ് യൂറോപ്യൻ ചാന്പ്യൻമാർ കൈമാറിയത്. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം കൈമാറിയയത് വെറും 275 പാസ്സുകൾ.
2010 ൽ ലോക ചാമ്പ്യൻമാരായിരുന്ന സ്പെയിൻ, ഇത്തവണ കിരീട സാധ്യത ഏറ്റവും അധികം കൽപിക്കപ്പെട്ടുന്ന ടീം ആണ്. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പുതുക്കക്കാരായ കേപ്പ് വെർഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ സമനിലയിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടു. വെറും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് കേയ്പ്പ് വെർഡി.
ഫെറാൻ ടോറസിന് ഗോളടിക്കാൻ മൂന്ന് സുവർണ്ണാവസരങ്ങളായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ കെപ്പ് വെർഡിയുടെ ഗോൾകീപ്പർ വോസിഞ്ഞ അതെല്ലാം അത്യുജ്ജ്വലമായി തടുത്തു. മത്സരത്തിന്റെ 71-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് വണ്ടർ കിഡ് ലാമിൻ യമാലിനെ പകരക്കാരനായി ഇറക്കി. മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ യമാലിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഗോൾ നേടുക എന്നത് സാധ്യമായില്ല.
അതിനിടെ അവസാന മിനിട്ടുകളിൽ കേപ്പ് വെർഡി നടത്തിയ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ സ്പാനിഷ് ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടി. 90 മിനിട്ട് കളിച്ച്, ഒടുവിൽ കുഞ്ഞൻ ടീമിനെതിരെ ഗോൾ വഴങ്ങേണ്ടിവരുമോ എന്ന് പോലും ഭയപ്പെട്ടു. എന്തായാലും നിശ്ചിത 90 മിനിട്ടിന് ശേഷം ലഭിച്ച അഞ്ച് മിനിട്ട് ഇഞ്ചുറി ടൈമിലും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനായില്ല.
കേപ്പ് വെർഡി ശരിക്കും ഗോളടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല കളിച്ചത്, എങ്ങനെ ഗോൾ വഴങ്ങാതിരിക്കാം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന അജണ്ട. ഗോളിയൊഴികെയുള്ള പത്ത് പേരും പ്രതിരോധനിരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നായിരുന്നു കളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കാര്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാതെ പോയതും. റിവേഴ്സ് പാസ്സുകൾ പലതും കൈവിട്ടുപോയെങ്കിലും ഗോളിയും പ്രതിരോധനിരയും അതിനെ അതിഗംഭീരമായി മറികടന്നു.
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