ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഹെഡ് കോച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങ് പരിശീലന സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. ടീമുമായുള്ള 18 വർഷത്തെ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ ബന്ധം ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നതായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ടീം മാനേജ്മെന്റുമായി നടത്തിയ തുറന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ഈ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണുകളിലും പ്ലേഓഫിൽ കടക്കാൻ ടീമിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
2008-ൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന സീസണിൽ സ്റ്റീഫൻ കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമായുള്ള ബന്ധം ആരംഭിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം അദ്ദേഹം ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളും രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ട്വന്റി 20 കിരീടങ്ങളും നേടി, കൂടാതെ 12 പ്ലേ-ഓഫുകളിലും 10 ഫൈനലുകളിലും ടീമിനെ എത്തിച്ചു. പക്ഷെ ടീം മോശം പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പ്രായം കഴിഞ്ഞ കളിക്കാരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതും, 'ധോണി ഫാക്ടറും' ആണ് ടീമിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നത്. ടീമിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ ഹെഡ് കോച്ചെന്ന നിലയിൽ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങിനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഈ വർഷം ധോണിയുടെ പരിക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ വലിയ ചർച്ചയാവുകയും അത് ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026
The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.
Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.
With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU
എതായാലും ടീമിന്റെ മുഴുവൻ കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എൻ. ശ്രീനിവാസന്റെ മകളും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (CSKCL) ഫുൾ ടൈം ഡയറക്ടറുമായ രൂപാ ഗുരുനാഥാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
കായിക ലോകത്ത് 18 വർഷം എന്നത് ഒരു ആയുസ്സ് തന്നെയാണ്, നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടെ മാത്രമാണ് പടിയിറങ്ങുന്നതെന്നാണ് വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങ് പറഞ്ഞു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനൊപ്പമുള്ള സമയം തന്റെ കോച്ചിംഗ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു. നമ്മൾ കൈവരിച്ച എല്ലാ നേട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. സി.എസ്.കെ എപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കും, വരും വർഷങ്ങളിലും ഞാൻ ടീമിനായി കൈയടിക്കുമെന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങ് പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക് നിലവിലെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പരിശീലകനായ ഹേമാംഗ് ബദാനിയുടെ പേര് ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 40 ഏകദിനങ്ങളിലും നാല് ടെസ്റ്റുകളിലും ജേഴ്സിയണിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയാണ് ഹേമാംഗ് ബദാനി.
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