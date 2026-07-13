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Stephen Fleming Leaves CSK: 18 വർഷത്തെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് പടിയിറക്കം; ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് വിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ഹെഡ് കോച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗ് രാജിവെച്ചു. ഫ്ലെമിംഗിന് പകരം ഹേമാംഗ് ബദാനി എത്തിയേക്കും?

Written ByKarthika V
Published: Jul 13, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:59 PM IST
Stephen Fleming Leaves CSK: 18 വർഷത്തെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് പടിയിറക്കം; ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് വിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്
Image Credit: Stephen Fleming | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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