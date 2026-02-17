English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup: ലോകകപ്പില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി മികച്ച വിജയം നേടി ശ്രീലങ്ക

T20 World Cup: ലോകകപ്പില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി മികച്ച വിജയം നേടി ശ്രീലങ്ക

Australia vs Sri Lanka: പല്ലെക്കലെയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ശ്രീലങ്ക സൂപ്പർ 8 സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു, ഇതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:14 AM IST
  • ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ മിന്നും വിജയം സ്വന്തമാക്കി ശ്രീലങ്ക
  • പല്ലേക്കല്ലെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ലങ്ക ഓസീസിനെ വീഴ്ത്തിയത്

  T20 World Cup India vs Pakistan : അവസാനം ആ ചരിത്രം പാകിസ്ഥാൻ തിരുത്തി, ഇന്ത്യക്കെതിരെ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യം ജയം സ്വന്തമാക്കി പാക് ടീം

T20 World Cup: ലോകകപ്പില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി മികച്ച വിജയം നേടി ശ്രീലങ്ക

T20 World Cup 2026: ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ മിന്നും വിജയം സ്വന്തമാക്കി ശ്രീലങ്ക. പല്ലേക്കല്ലെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ലങ്ക ഓസീസിനെ വീഴ്ത്തിയത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയെ 181 റണ്‍സിന് ഓള്‍ഔട്ടാക്കിയ ലങ്ക മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ കേവലം രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 12 പന്തുകള്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കെയാണ് വിജയം തൂക്കിയത്.

Also Read: കൊളംബോയിൽ കിഷൻ വെടിക്കെട്ട്; പാകിസ്ഥാനെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ, 61 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയം!

ലങ്കയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം നൽകിയത് ഓപ്പണർ പാത്തും നിസ്സങ്കയുടെ സെഞ്ച്വറിയാണ്.  52 പന്തിൽ ഔട്ട് ആകാതെ 100 റൺസാണ് നിസ്സങ്ക നേടിയത്. അതിൽ അഞ്ച് സിക്‌സും 10 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ബി പോരാട്ടത്തില്‍ ഓസീസിനെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടി റെക്കോര്‍ഡിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കൻ ഓപ്പണര്‍ പാതും നിസങ്ക. ടി 20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു താരം ഓസീസിനെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടുന്നത്.  

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസിന് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 181 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു. ഓസീസിനെ എറിഞ്ഞിട്ടത്  മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ടൂഷൻ ഹേമന്തയാണ്. 

Also Read: നമീബിയയെ എറിഞ്ഞിട്ടു; T20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം

ഓസീസിന് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ മിച്ചൽ മാർഷും ട്രാവിഡ്  ഹെഡും അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

