T20 World Cup 2026: ടി20 ലോകകപ്പില് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ മിന്നും വിജയം സ്വന്തമാക്കി ശ്രീലങ്ക. പല്ലേക്കല്ലെ സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തില് എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ലങ്ക ഓസീസിനെ വീഴ്ത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയയെ 181 റണ്സിന് ഓള്ഔട്ടാക്കിയ ലങ്ക മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് കേവലം രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 12 പന്തുകള് ബാക്കി നില്ക്കെയാണ് വിജയം തൂക്കിയത്.
ലങ്കയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം നൽകിയത് ഓപ്പണർ പാത്തും നിസ്സങ്കയുടെ സെഞ്ച്വറിയാണ്. 52 പന്തിൽ ഔട്ട് ആകാതെ 100 റൺസാണ് നിസ്സങ്ക നേടിയത്. അതിൽ അഞ്ച് സിക്സും 10 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ബി പോരാട്ടത്തില് ഓസീസിനെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടി റെക്കോര്ഡിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കൻ ഓപ്പണര് പാതും നിസങ്ക. ടി 20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു താരം ഓസീസിനെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടുന്നത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസിന് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 181 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു. ഓസീസിനെ എറിഞ്ഞിട്ടത് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ടൂഷൻ ഹേമന്തയാണ്.
ഓസീസിന് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ മിച്ചൽ മാർഷും ട്രാവിഡ് ഹെഡും അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടിയിട്ടുണ്ട്.
