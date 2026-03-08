T20 World Cup Prize Money: ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയാൽ എത്ര കോടി ലഭിക്കും? അറിയാം...

T20 World Cup 2026 Prize Money: ഒരു മാസത്തെ ആവേശ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ടി20 വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്നത്. മാർച്ച് 8 ആയ ഇന്നാണ് ആ കലാശപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിയോടെ കിരീടപ്പോരാട്ടം നടക്കും.
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ആരായിരിക്കാം കപ്പടിക്കുന്നത് എന്ന് കാറ്റത്തിരുന്നു കാണാം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം, സൂപ്പർ 8, സെമി ഫനൽ എന്നീ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തീപാറിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
കിരീടത്തിനൊപ്പം ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിജയികൾക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനത്തുകയിലാണ്. ഫൈനലിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് തുകയാണ്. അതായത് 2024 ലെ ലോകകപ്പിനെക്കാൾ ഏതാണ്ട് 20 ശതമാനത്തോളം വർധനവാണ് ഇത്തവണത്തെ സമ്മാനത്തുകയിൽ ഐസിസി വരുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫൈനലിൽ വിജയിച്ചാൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് എത്ര പണം ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക നോക്കാം...
ഇന്ത്യ വിജയിച്ചാൽ എത്രരൂപ സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കും?
2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ICC) 13.5 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ് സമ്മാനത്തുകയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 120 കോടിയിലധികം രൂപ. ഈ 120 കോടിയിൽ നിന്നാണ് സമ്മാനത്തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ അവർക്ക് 3 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുക. ഇത് ഏകദേശം 27.58 കോടിയോളം വരും. ഇനി ഫൈനലിൽ തോറ്റാലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വെറുംകൈയോടെ മടങ്ങേണ്ടിവരില്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം. റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിന് 1.6 മില്യൺ ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം 14.71 കോടി രൂപ സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കും.
മറ്റ് ടീമുകൾക്കും പണം ലഭിക്കും
ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല സെമി ഫൈനലിൽ തോറ്റ ടീമുകൾക്കും സമ്മാന തുക ലഭിക്കും. സെമി ഫൈനലിൽ തോറ്റ ഓരോ ടീമിനും ഏകദേശം 7.24 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുക. സൂപ്പർ 8 ൽ എത്തിയ ടീമുകൾക്ക് ഏകദേശം 3.48 കോടി കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി നൽകുന്നത്.
ഇത് മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ഓരോ ടീമിനും സമ്മാനമുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 2.29 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടി ഇന്ത്യ ചരിത്രം കുറിക്കുമോ? അതോ കീവിസ് കന്നി കിരീടം നേടുമോ? എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം...
