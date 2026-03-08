English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup Prize Money: ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയാൽ എത്ര കോടി ലഭിക്കും? അറിയാം...

T20 World Cup Prize Money: ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയാൽ എത്ര കോടി ലഭിക്കും? അറിയാം...

T20 World Cup Prize Money: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലി ൽ ടീം ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യന്മാരായാൽ എത്രയായിരിക്കും സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കുകയെന്ന് അറിയാമോ?

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 8, 2026, 05:15 PM IST
  • ന്നാണ് ടി20 വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം
  • അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിയോടെ കിരീടപ്പോരാട്ടം നടക്കും

T20 World Cup Prize Money: ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയാൽ എത്ര കോടി ലഭിക്കും? അറിയാം...

T20 World Cup 2026 Prize Money: ഒരു മാസത്തെ ആവേശ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ടി20 വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്നത്. മാർച്ച് 8 ആയ ഇന്നാണ് ആ കലാശപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിയോടെ കിരീടപ്പോരാട്ടം നടക്കും. 

Also Read:  സഞ്ജു ഷോ, ബുംറ മാജിക്! കിവികളെ പൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങി; അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം

ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ആരായിരിക്കാം കപ്പടിക്കുന്നത് എന്ന് കാറ്റത്തിരുന്നു കാണാം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം, സൂപ്പർ 8, സെമി ഫനൽ എന്നീ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തീപാറിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 

കിരീടത്തിനൊപ്പം ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിജയികൾക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനത്തുകയിലാണ്. ഫൈനലിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് തുകയാണ്. അതായത് 2024 ലെ ലോകകപ്പിനെക്കാൾ ഏതാണ്ട് 20 ശതമാനത്തോളം വർധനവാണ് ഇത്തവണത്തെ സമ്മാനത്തുകയിൽ ഐസിസി വരുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫൈനലിൽ വിജയിച്ചാൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് എത്ര പണം ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക നോക്കാം...

Also Read: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ശമ്പളവും പെൻഷനുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് തുടക്കം

ഇന്ത്യ വിജയിച്ചാൽ എത്രരൂപ സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കും? 

2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ICC) 13.5 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ് സമ്മാനത്തുകയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 120 കോടിയിലധികം രൂപ. ഈ 120 കോടിയിൽ നിന്നാണ് സമ്മാനത്തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

ഇനി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ അവർക്ക് 3 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുക. ഇത് ഏകദേശം 27.58 കോടിയോളം വരും. ഇനി ഫൈനലിൽ തോറ്റാലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വെറുംകൈയോടെ മടങ്ങേണ്ടിവരില്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം. റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പിന് 1.6 മില്യൺ ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം 14.71 കോടി രൂപ  സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കും.

മറ്റ് ടീമുകൾക്കും പണം ലഭിക്കും

ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല സെമി ഫൈനലിൽ തോറ്റ ടീമുകൾക്കും സമ്മാന തുക ലഭിക്കും. സെമി ഫൈനലിൽ തോറ്റ ഓരോ ടീമിനും ഏകദേശം 7.24 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുക. സൂപ്പർ 8 ൽ എത്തിയ ടീമുകൾക്ക് ഏകദേശം 3.48 കോടി കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി നൽകുന്നത്.  

ഇത് മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ഓരോ ടീമിനും സമ്മാനമുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 2.29 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടി ഇന്ത്യ ചരിത്രം കുറിക്കുമോ? അതോ കീവിസ് കന്നി കിരീടം നേടുമോ? എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം...  

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

T20 World Cup 2026T20 World Cup FinalT20 World Cup Prize MoneyIND vs NZ FinalT20 World Cup Prize Money in Rupees

