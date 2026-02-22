English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • T20 World Cup 2026: ഇന്ത്യയെ എറിഞ്ഞിട്ടു... സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് 76 റൺസ് ജയം

T20 World Cup 2026: ഇന്ത്യയെ എറിഞ്ഞിട്ടു... സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് 76 റൺസ് ജയം

T20 World Cup 2026 SA Vs IND: ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 187 റൺസ് നേടി. ഇന്ത്യ 18.4 ഓവറിൽ 111 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 22, 2026, 11:07 PM IST
  • ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആധിപത്യം പുലർത്തി
  • ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മാർക്കോ യാൻസൻ ഇന്ത്യയുടെ നാല് വിക്കറ്റ് നേടി

  1. T20 World Cup 2026: നമീബിയയെ എറിഞ്ഞിട്ടു; T20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം



അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പർ എട്ടിലെ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രക്കയോട് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്കെതിരെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക 76 റൺസിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യയെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബോളിങ്ങിനയച്ചു. 188 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 18.4 ഓവറിൽ 111 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.

ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മാർക്കോ യാൻസൻ നാല് വിക്കറ്റ് നേടി. 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 187 റൺസാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

T20 World Cup 2026IndiaSouth Africa

