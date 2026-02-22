T20 World Cup 2026: ഇന്ത്യയെ എറിഞ്ഞിട്ടു... സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് 76 റൺസ് ജയം

അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പർ എട്ടിലെ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രക്കയോട് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്കെതിരെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക 76 റൺസിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യയെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബോളിങ്ങിനയച്ചു. 188 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 18.4 ഓവറിൽ 111 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.
ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മാർക്കോ യാൻസൻ നാല് വിക്കറ്റ് നേടി. 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 187 റൺസാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടിയത്.
