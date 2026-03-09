T20 World Cup Final: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ 2026: ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത മികച്ച പ്രകടനക്കാർ ഇവർ, ആരൊക്കെ?

T20 Word Cup Final Heroes: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നിൽ നിരവധി കളിക്കാരുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതിൽ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കളിക്കാർ സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവരാണ്. ഇവർ തങ്ങളുടെ ബാറ്റിംഗ്, ബൗളിംഗ്, ഫീൽഡിംഗ് എന്നിവയിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴച വച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ (T20 World Cup final) ചരിത്ര നേട്ടത്തിലെത്തിച്ചത്.
ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും ന്യൂസിലൻഡിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവച്ച സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, അഭിഷേക് ശർമ്മ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ബൗളിങ്ങിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. വലിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ന്യൂസിലൻഡിന്റെ തുടക്കം തന്നെ വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ സമ്മർദ്ദവും തുടർന്ന് നിർണായക നിമിഷങ്ങളിലെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ചയും ന്യൂസിലൻഡിന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കുകയൂം ചെയ്തു.
ടീം ഇന്ത്യയുടെ മിന്നും പ്രകടനം
ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, അഭിഷേക് ശർമ്മ എന്നിവരുടെ നിർണായക ഇന്നിംഗ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മികച്ച സ്കോർ നേടി. തുടർന്ന് ജസ്പ്രീത് ബുംറയും അക്സർ പട്ടേലും ബൗളിംഗ് വിഭാഗത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്തോടെ ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള പഴുത് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞു. ഈ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടാൻ സഹായിച്ചതും. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ആ 5 പേർ ഇവരാണ്...
സഞ്ജു സാംസൺ (Sanju Samson)
ഫൈനലിൽ സഞ്ജുവിന്റെ (Sanju Samson) മികച്ച പ്രകടനം ടീമിന് നല്ലൊരു തുടക്കം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സഞ്ജുവിന്റെ ആക്രമണാത്മക പ്രകടനം ന്യൂസിലൻഡ് ബൗളർമാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ (T20 World Cup final) സഞ്ജു സാംസൺ 89 റൺസ് നേടി ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോററായി.
ഇഷാൻ കിഷൻ (Ishan Kishan)
ഇഷാൻ കിഷന്റെ മികച്ച ബാറ്റിംഗും ടീമിന്റെ സ്കോർ ഉയർത്തി. ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇഷാൻ വേഗത്തിൽ റൺസ് നേടുകയും അതിലൂടെ മത്സരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇഷാൻ കിവി ബൗളർമാരെ അടിച്ചൊതുക്കി. മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയ ഇഷാൻ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണാത്മകമായി ബാറ്റിങ്ങായിരുന്നു കാഴ്ച വച്ചത്. 23 പന്തിൽ നാല് സിക്സറുകളും മൂന്ന് ഫോറുകളും സഹിതം അദ്ദേഹം അർദ്ധശതകം തികച്ചു.
അഭിഷേക് ശർമ്മ (Abhishek Sharma)
നിർണ്ണായക നിമിഷങ്ങളിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മയും റൺസ് വാരിക്കൂട്ടി ടീമിനെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വലിയ സ്കോറിൽ അഭിഷേകിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
ജസ്പ്രീത് ബുംറ (Jasprit Bumrah)
ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി എതിരാളികളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ ബുംറ ഇന്ത്യയുടെ കിരീടനേട്ടത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ലസിത് മലിംഗയുടെ റെക്കോർഡ് തകർക്കുകയായിരുന്നു.
അക്സർ പട്ടേൽ (Axar Patel)
അക്സർ പട്ടേലിന്റെ റ്റയിറ്റ് ബൗളിംഗ് പ്രകടനം എതിരാളികളുടെ സ്കോറിംഗ് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ടീം ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി. മൂന്നാം ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ ഫിൻ അല്ലനെ അക്സർ പട്ടേൽ പുറത്താക്കി. സെമിഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ അലൻ 33 പന്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത് സെഞ്ച്വറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തത് ഈ വിക്കറ്റാണ്.
