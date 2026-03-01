English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • T20 World Cup: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ 5 റണ്‍സിന് ജയം; സെമി ഫൈനല്‍ കാണാനാകാതെ പാകിസ്ഥാന്‍

T20 World Cup: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ 5 റണ്‍സിന് ജയം; സെമി ഫൈനല്‍ കാണാനാകാതെ പാകിസ്ഥാന്‍

ആശിക്കുന്ന പോലൊരു വിജയം പാകിസ്ഥാന് നേടാന്‍ സാധിച്ചില്ല

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 1, 2026, 12:18 AM IST
  • സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ ശ്രീലങ്കയെ 147 റണ്‍സിന് താഴെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഔദ്യോഗികമായി ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുന്നത്

Trending Photos

Blood Moon Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രൻ ചുവപ്പണിയുന്നു..! ദോഷങ്ങൾ മാറി, തലവര തെളിയും ഈ രാശിക്കാരുടെ, കടുകിട തെറ്റാത്ത ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
7
Blood Moon Lunar Eclipse
Blood Moon Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രൻ ചുവപ്പണിയുന്നു..! ദോഷങ്ങൾ മാറി, തലവര തെളിയും ഈ രാശിക്കാരുടെ, കടുകിട തെറ്റാത്ത ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ
7
Rajayoga
Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
T20 World Cup: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ 5 റണ്‍സിന് ജയം; സെമി ഫൈനല്‍ കാണാനാകാതെ പാകിസ്ഥാന്‍

ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര്‍ എട്ടിലെ നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ അഞ്ച് റണ്‍സിന് ജയം സ്വന്തമാക്കി പാകിസ്ഥാൻ. എന്നാൽ, സെമി ഫൈനല്‍ കാണാതെ പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ ശ്രീലങ്കയെ 147 റണ്‍സിന് താഴെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഔദ്യോഗികമായി ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. പല്ലെകേലെ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ പാകിസ്ഥാന്‍ 213 റണ്‍സിന്റെ കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യമാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുന്നില്‍ വച്ചത്. എന്നാല്‍ ശ്രീലങ്ക 147 റണ്‍സ് നേടിയതോടെ പാകിസ്ഥാന്‍ പുറത്താകുകയായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

മത്സരത്തിലൊന്നാകെ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 207 റണ്‍സാണ് ശ്രീലങ്ക നേടിയത്. പാകിസ്ഥാന്‍ - ന്യൂസിലന്‍ഡ് പോരാട്ടം നേരത്തെ മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും ഓരോ പോയിന്റ് പങ്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ന്യൂസിലന്‍ഡ്, ശ്രീലങ്കയെ തോല്‍പ്പിച്ചു, എന്നാൽ, പാകിസ്ഥാന്‍, ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ന്യൂസിലന്‍ഡ് മൂന്നും പാകിസ്ഥാന് ഒരു പോയിന്റും ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റതോടെ പാകിസ്ഥാന് വീണ്ടും അവസരമായി. അവര്‍ക്ക് ശ്രീലങ്കയെ 65 റണ്‍സ് വ്യത്യാസത്തില്‍ തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആശിക്കുന്ന പോലൊരു വിജയം പാകിസ്ഥാന് നേടാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

T20 World CupSrilanksPakistan

Trending News