ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് എട്ടിലെ നിര്ണായക മത്സരത്തില് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ അഞ്ച് റണ്സിന് ജയം സ്വന്തമാക്കി പാകിസ്ഥാൻ. എന്നാൽ, സെമി ഫൈനല് കാണാതെ പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. സൂപ്പര് എട്ടില് ശ്രീലങ്കയെ 147 റണ്സിന് താഴെ നിയന്ത്രിക്കാന് സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാന് ഔദ്യോഗികമായി ലോകകപ്പില് നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. പല്ലെകേലെ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ പാകിസ്ഥാന് 213 റണ്സിന്റെ കൂറ്റന് വിജയലക്ഷ്യമാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുന്നില് വച്ചത്. എന്നാല് ശ്രീലങ്ക 147 റണ്സ് നേടിയതോടെ പാകിസ്ഥാന് പുറത്താകുകയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിലൊന്നാകെ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 207 റണ്സാണ് ശ്രീലങ്ക നേടിയത്. പാകിസ്ഥാന് - ന്യൂസിലന്ഡ് പോരാട്ടം നേരത്തെ മഴയെ തുടര്ന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും ഓരോ പോയിന്റ് പങ്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ന്യൂസിലന്ഡ്, ശ്രീലങ്കയെ തോല്പ്പിച്ചു, എന്നാൽ, പാകിസ്ഥാന്, ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോല്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ന്യൂസിലന്ഡ് മൂന്നും പാകിസ്ഥാന് ഒരു പോയിന്റും ലഭിച്ചു. എന്നാല് ന്യൂസിലന്ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റതോടെ പാകിസ്ഥാന് വീണ്ടും അവസരമായി. അവര്ക്ക് ശ്രീലങ്കയെ 65 റണ്സ് വ്യത്യാസത്തില് തോല്പ്പിച്ചാല് മതിയായിരുന്നു. എന്നാല് ആശിക്കുന്ന പോലൊരു വിജയം പാകിസ്ഥാന് നേടാന് സാധിച്ചില്ല.
