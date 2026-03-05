English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • T20 World Cup: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ; രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുരത്തിയോടിച്ചു

T20 World Cup: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ; രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുരത്തിയോടിച്ചു

T20 World Cup: ഏഴ് റൺസിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 5, 2026, 11:13 PM IST
  • ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികളാവുക
  • ഏഴു റൺസ് ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു.

Trending Photos

Jupiter Direct In Gemini: മാർച്ച് 11ന് വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; പിന്നീടുള്ള നാളുകൾ 12 രാശിക്കാർക്കും നിർണായകം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Astrology news
Jupiter Direct In Gemini: മാർച്ച് 11ന് വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; പിന്നീടുള്ള നാളുകൾ 12 രാശിക്കാർക്കും നിർണായകം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
9
Gold price today
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
Kerala KN-613 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-613 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
T20 World Cup: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ; രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുരത്തിയോടിച്ചു

ടി20 ലോകകപ്പ് രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുരത്തിയോടിച്ച് ഇന്ത്യ. ഏഴ് റൺസിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം. ഇതോടെ ടി2ം ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് ഇന്ത്യ. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികളാവുക. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 254 റൺസെന്ന വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 246 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഏഴു റൺസ് ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 254 റണ്‍സിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ജേക്കബ് ബെഥേലിന്‍റെ സെഞ്ചുറി കരുത്തില്‍ ലക്ഷ്യത്തിന് അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും 7 റണ്‍സകലെ പൊരുതി വീഴികയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട്. നാലാമനായി ഇറങ്ങി 48 പന്തില്‍ 105 റണ്‍സടിച്ച ജേക്കബ് ബെഥേലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറര്‍.

ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ രണ്ടാം സെമിയില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിര്‍ണായക ടോസ് ജയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ഫീല്‍ഡിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, ഇംഗ്ലണ്ടിന് 254 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം ബാക്കിവെച്ചാണ് ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിൽ 20 ഓവറില്‍ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 253 റണ്‍സെടുത്തു.

ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിജയലക്ഷ്യമാണ് സഞ്ജുവിന്റേത്. 42 പന്തില്‍ 89 റണ്‍സെടുത്ത സഞ്ജുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറര്‍. ശിവം ദുബെ 25 പന്തിൽ 43 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ 18 പന്തില്‍ 39ഉം ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 12 പന്തില്‍ 27ഉം തിലക് വര്‍മ 7 പന്തില്‍ 21ഉം റണ്‍സെടുത്തു. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും(6 പന്തില്‍ 11), അഭിഷേക് ശര്‍മയും(7 പന്തില്‍ 9) ഒരിക്കല്‍ കൂടി നിരാശപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

ഇംഗ്ലണ്ട്: ഫിൽ സാൾട്ട്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജേക്കബ് ബെഥൽ, ടോം ബാന്‍റൺ, സാം കറൻ, വിൽ ജാക്സ്, ജാമി ഓവർട്ടൺ, ലിയാം ഡോസൺ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ആദിൽ റഷീദ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

T20 World CupIndia wonsecond semi finalT20 World Cup second semi-finalIndia vs England

Trending News