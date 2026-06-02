ദോഹ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലും ഹോക്കി ലോകകപ്പിലും മലയാളി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ ചരിത്രത്തില് തങ്കലിപികളാല് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഫുട്ബോള് ലോകകപ്പില് ഒരു മലയാളിക്കോ ഇന്ത്യക്കാരനോ ബൂട്ടണിയാന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യന് വംശജര് ചിലര് ഫുട്ബോള് ലോകകപ്പില് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോള് പറയാന് പോകുന്നത്, ഒരു മലയാളി യുവാവിനെ കുറിച്ചാണ്. ഖത്തറിന്റെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് ടീം സ്ക്വാഡില് ഇടം നേടിയ മലയാളിയെ കുറിച്ച്. തഹ്സിന് മുഹമ്മദ് ജംഷീദ് എന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്, ഒരു ചരിത്രം കൂടിയാണ് കുറിക്കുന്നത്.
തഹ്സിന് മുഹമ്മദ് ജംഷീദ്
മലയാളികളായ ജംഷീദിന്റേയും ഷൈമയുടേയും മകനായി 2006 ജൂണ് 16 ന് ആണ് തഹ്സിന് മുഹമ്മദ് ജംഷീദ് ഖത്തറില് ജനിക്കുന്നത്. ജംഷീദ് തലശ്ശേരി സ്വദേശിയും ഷൈമ വളപട്ടണം സ്വദേശിയും ആണ്.
ചെറുപ്പം മുതലേ ഫുട്ബോളില് താത്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന തഹ്സിന് പിതാവ് ജംഷീദ് ആയിരുന്നു വഴികാട്ടിയായത്. ജംഷീദ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫുട്ബോള് താരം ആയിരുന്നു. ഖത്തറിലെ ആസ്പയര് ഫുട്ബോള് അക്കാദമിയില് ആയിരുന്നു തഹ്സിന് പരിശീലനം നേടിയത്.
ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളും ദേശീയ ടീമും
ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ ഫുട്ബോള് ലീഗ് ആയ ഖത്തര് സ്റ്റാര്സ് ലീഗില് ആണ് തഹ്സിന്റെ ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോള് കരിയര് തുടങ്ങുന്നത്. അല് ദുഹൈലിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. 2024 മാര്ച്ച് 31 ന് ആയിരുന്നു ക്ലബ്ബ് അരങ്ങേറ്റം. ഇടതുവിങ്ങര് ആയിട്ടാണ് തഹ്സിന് കളിക്കുന്നത്.
ഖത്തറിന്റെ അണ്ടര് 16, അണ്ടര് 17 ടീമുകളിലും തഹ്സിന് മുമ്പ് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒടുവില് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത റൗണ്ടില് ഗ്രൂപ്പ് എയില് ഇന്ത്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് എന്നീ രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള ഖത്തര് ടീമിലും ഇടം നേടി.
ഖത്തര് ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡ്
കോച്ച് ഹൂലന് ലോപെഗെറ്റിയാണ് ഖത്തറിന്റെ 26 അംഗ ലോകകപ്പ് ഫൈനല് സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചരിത്രത്തിന്റെ നിയോഗം പോലെ തഹ്സിനും അതില് ഇടം നേടി. ഇനി പ്ലേയിങ് ഇലവനില് കൂടി ഈ യുവതാരത്തെ ഉള്പ്പെടുത്തുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.
ഖത്തറിന്റെ ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡ് നോക്കാം. ബ്രാക്കറ്റില് പ്രായവും
ഫോര്വേര്ഡ് : അഹമ്മദ് അലായ്ല്ദിന് (33), എഡ്മില്സണ് ജൂനിയര് (31), മുഹമ്മദ് മുന്താരി (32), ഹസ്സന് അല് ഹൈദോസ് (ക്യാപ്റ്റന്- 35), അക്രം അഫീഫ് (29), യൂസുഫ് അബ്ദുരിസാഗ് (26), അല്മോസ് അലി (29), തഹ്സിന് ജംഷീദ് (19), മുഹമ്മദ് അല് മന്നൈ (23)
മിഡ്ഫീല്ഡ്: അബ്ദുള് അസീസ് ഹാത്തെം (33), കരീം ബൗദിയാഫ് (35), അഹമ്മദ് അല് ഗനേഹി (25), അഹമ്മദ് ഫാത്തി (33), അസീം മാഡിബോ (29)
ഡിഫന്ഡര്മാര്: പെഡ്രോ മിഗ്വേല് (35), ലൂക്കാസ് മെന്ഡിസ് (35), ജാസെം ഗാബെര് (24), ഈസ്സ ലായെ (28), അയൂബ് അല് ഔയി (21), ഹോമാം അഹമ്മദ് (26), ബൗലേം ഖൗഖി (35), സുല്ത്താന് അല് ബ്രാകെ (30), അല് ഹാഷിം അല് ഹുസൈന് (22)
ഗോള്കീപ്പര്മാര്: മഹ്മൂദ് അബുനാദ (26), സലാഹ് സക്കറിയ (27), മെഷാല് ബര്ഷാം (28)
ലോകകപ്പില് ഇടംനേടിയ ഇന്ത്യന് വംശജര്
ഫുട്ബോള് ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യന് ടീം കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലു, ഇന്ത്യന് വംശജരായ പലരും പല രാജ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
1. വികാസ് ധോരസൂ: ഇന്തോ- മൗറീഷ്യന് വേരുകളുള്ള ഫുട്ബോള് താരം ആയിരുന്നു വികാസ് ധോരസൂ. ഫ്രാന്സിന്റെ മിഡ് ഫീല്ഡര് ആയിരുന്നു വികാസ്. 2006 ലെ ജര്മന് ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലില് ഫ്രാന്സ് കളിക്കുമ്പോള് ബെഞ്ചിലായിരുന്നു വികാസിന്റെ സ്ഥാനം. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന് വംശജന് കടിയാണ് വികാസ്.
2. സര്പ്രീത് സിങ്: പഞ്ചാബി മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി ന്യൂസിലാന്ഡിലെ ഓക്ക്ലാന്ഡില് ആയിരുന്നു സര്പ്രീത് സിങിന്റെ ജനനം. ന്യൂസിലാന്ഡിന്റെ അറ്റാക്കിങ് മിഡ് ഫീല്ഡര് ആയിരുന്നു. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പില് ന്യൂസിലാന്ഡ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് സര്പ്രീത്.
3. നിഷാന് വേലുപ്പിള്ളൈ: ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന് മാതാവിന്റെ മകനായി ഓസ്ട്രേലിയയില് ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് നിഷാന് വേലുപ്പിള്ളൈ. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് സ്ക്വാഡില് നിഷാന് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
