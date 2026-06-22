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ഒരേയൊരു 'മിശിഹ'... ലോകകപ്പ് ഗോൾ വേട്ടയിൽ റെക്കോര്‍ഡ് സൃഷ്ടിച്ച് ലയണല്‍ മെസ്സി; മുന്നില്‍ ആരുമില്ല

Lionel Messi Record: ജർമൻ ഇതിഹാസ താരം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസ്സെയുടെ 16 ഗോൾ എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് ആണ് ലയണൽ മെസ്സി ഇപ്പോൾ മറികടന്നിരിക്കുന്നത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 22, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:38 PM IST
ഒരേയൊരു 'മിശിഹ'... ലോകകപ്പ് ഗോൾ വേട്ടയിൽ റെക്കോര്‍ഡ് സൃഷ്ടിച്ച് ലയണല്‍ മെസ്സി; മുന്നില്‍ ആരുമില്ല
Image Credit: Lionel Messi Record | Illustration generated by Chat GPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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