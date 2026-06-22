ഡാല്ലസ്: ലോക ഫുട്ബോളില് ഇനി ഒരേയൊരു മിശിഹയേ ഉള്ളു. അത് ലയണല് മെസ്സി മാത്രമാണ്. ലോകപ്പില് ഏറ്റവും അധികം ഗോള് നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോര്ഡ് മെസ്സിയുടെ പേരില് മാത്രം. ജര്മന് താരം ക്ലോസ്സെയ്ക്കൊപ്പം പങ്കിട്ട 16 ഗോളിന്റെ റെക്കോര്ഡ് ആണ് മെസ്സി മറികടന്നത്.
17 ഗോളുകളുമായി ലയണല് മെസ്സി ലോക കപ്പ് ഗോള് വേട്ടയില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. കളിയുടെ 38-ാം മിനിട്ടിലാണ് മെസ്സി ആ നിര്ണായക ഗോള് സ്വന്തമാക്കിയത്. കളിയുടെ തുടക്കത്തില് തന്നെ ലഭിച്ച ഒരു പെനാള്ട്ടി കിക്ക് മെസ്സി മിസ്സാക്കിയിരുന്നു. മെസ്സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലോകകപ്പ് പെനാള്ട്ടി മിസ്സ് ആയിരുന്നു അത്. അതിന് ശേഷമാണ് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച ഗോൾ പിറന്നത്.
മറ്റൊരു റെക്കോര്ഡ് കൂടി മെസ്സി ഇപ്പോള് മെസ്സി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്ച്ചയായ ആറ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളില് ഗോള് നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോര്ഡ് ആണത്. ഫ്രാന്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ന്, ബ്രസീലിന്റെ ജെയ് ര്സിഞ്ഞോ എന്നിവരാണ് നേരത്തേ ഈ റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
28 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് ലയണല് മെസ്സി ഇപ്പോള് 17 ഗോളുകള് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജര്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസ്സെ ആയിരുന്നു നേരത്തേ ഈ റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് അള്ജീരിയക്കെതിരെ നേടിയ ഹാട്രിക്കോടെയാണ് മെസ്സി ക്ലോസ്സെയുടെ റെക്കോര്ഡിന് ഒപ്പമെത്തിയത്.
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