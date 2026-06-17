/FIFA World Cup 2026: കാനഡ പ്രവേശന വിലക്ക്; ഘാനയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ തോമസ് പാർട്ടെ കളിക്കില്ല

ഘാനയുടെ മധ്യനിര താരം തോമസ് പാർട്ടെയുടെ (Thomas Partey) കാനഡ പ്രവേശന വിലക്കിനെതിരായ അപ്പീൽ കോടതി തള്ളിയതോടെ, ടൊറന്റോയിൽ നടക്കുന്ന പനാമയ്ക്കെതിരായ ഘാനയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം താരത്തിന് നഷ്ടമാകും. കാനഡയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ അധികാരികളുടെ തീരുമാനം കോടതി ശരിവച്ചതോടെയാണ് പാർട്ടെയ്ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്.
യുകെയിൽ ബലാത്സംഗവും ലൈംഗികാതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കുറ്റങ്ങൾ നേരിടുന്ന പാർട്ടെ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാനഡ അധികൃതർ വിസ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെയാണ് താരം അടിയന്തര അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പീൽ കോടതി അപേക്ഷ തള്ളിയതോടെ ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവസാനിച്ചു.
ഇതോടെ പനാമയ്ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് എൽ മത്സരത്തിൽ ഘാനയ്ക്ക് പാർട്ടെയുടെ സേവനം ലഭിക്കില്ല. ടീമിന്റെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളിൽ ഒരാളും മധ്യനിരയിലെ പ്രധാന സാന്നിധ്യവുമായ പാർട്ടെയുടെ അഭാവം ഘാനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായേക്കും. പ്രതിരോധത്തിനും ആക്രമണത്തിനുമിടയിൽ മികച്ച ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന താരമാണ് പാർട്ടെ. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവം ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം, ലോകകപ്പിനായി അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന തുടർ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തടസമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിനും ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കുമെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടീമിനൊപ്പം ചേരാൻ പാർട്ടെയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്, ക്രൊയേഷ്യ, ഘാന, പനാമ എന്നീ ടീമുകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്കുള്ള പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പ്രധാന താരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഘാനയുടെ മുന്നേറ്റ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഉയരുന്നത്.
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