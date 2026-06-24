/FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾക്കുള്ള ട്രോഫി നൽകാൻ ട്രംപ്; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിജയികൾക്ക് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ. ജൂലൈ 19ന് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ആണ് ഫൈനൽ നടക്കുന്നത്. 'ഫോക്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്' പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പാരിസ് സെന്റ് ജർമൈനെ (PSG) 3-0 ന് തോൽപ്പിച്ച ചെൽസി ടീമിന് ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ട്രോഫി കൈമാറിയ ശേഷം കളിക്കാർക്കൊപ്പം വേദിയിൽ ട്രംപ് ഏറെ നേരം ചെലവഴിച്ചത് പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേറിട്ടുനടക്കലായിരുന്നു.
ജൂൺ 11നാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. സാധാരണ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫിഫ പ്രസിഡന്റാണ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫി നൽകാറുള്ളത്. 2022ൽ ഖത്തറിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ, ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ഇൻഫാന്റിനോ ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിയെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ലോകകപ്പ് കിരീടം കൈമാറിയത്.
വളരെ അപൂർവമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണത്തലവന്മാർ നേരിട്ട് ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1966ൽ യുകെയിലെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന് ട്രോഫി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1982-ൽ സ്പെയിനിലെ ജുവാൻ കാർലോസ് രാജാവ് ഇറ്റാലിയൻ ടീമിനും കിരീടം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇക്കുറി സംയുക്ത ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളായ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർനിയും മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ക്ലോഡിയ ഷെയ്ൻബാമും ട്രോഫി ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
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