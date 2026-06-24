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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾക്കുള്ള ട്രോഫി നൽകാൻ ട്രംപ്; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്

ജൂലൈ 19ന് ന്യൂജേഴ്‌സിയി നടക്കുന്ന ഫൈനലിലെ വിജയിക്ക് ട്രംപ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കും.

Written ByKarthika V
Published: Jun 24, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:51 PM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾക്കുള്ള ട്രോഫി നൽകാൻ ട്രംപ്; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്
Image Credit: trump | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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