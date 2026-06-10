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FIFA World Cup 2026: മെക്സിക്കോയിൽ തുടക്കം, ന്യൂയോർക്കിൽ കലാശം; ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന 16 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ അറിയാം

FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ന്റെ വേദികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 10, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:55 PM IST
FIFA World Cup 2026: മെക്സിക്കോയിൽ തുടക്കം, ന്യൂയോർക്കിൽ കലാശം; ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന 16 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ അറിയാം
Image Credit: FIFA World Cup 2026 | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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