/FIFA World Cup 2026: മെക്സിക്കോയിൽ തുടക്കം, ന്യൂയോർക്കിൽ കലാശം; ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന 16 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ അറിയാം

ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന് ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രം. 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി 16 അത്യാധുനിക സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മുതൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരം വരെ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഓരോന്നും തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മൊത്തം 11 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുമായി അമേരിക്കയാണ് ലോകകപ്പിന്റെ പ്രധാന ആതിഥേയ രാജ്യം. മെക്സിക്കോ മൂന്ന് വേദികളുമായാണ് ലോകകപ്പിനെ വരവേൽക്കുന്നത്. 2 സ്റ്റേഡിയങ്ങളാണ് കാനഡയിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏതെല്ലാമാണ് ഈ വേദികൾ എന്നും അവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമെന്നും നോക്കാം.
അമേരിക്ക (11 വേദികൾ)
1. ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: ഈസ്റ്റ് റതർഫോർഡ്, ന്യൂജേഴ്സി
ശേഷി: 82,500 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 8.
പ്രത്യേകത: ജൂലൈ 19-ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് വേദിയാകും. ബിടിഎസ്, ഷക്കീറ, മഡോണ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഹാഫ്ടൈം ഷോയും ഇവിടെ നടക്കും.
2. ഡാലസ് സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: ആർലിങ്ടൺ, ടെക്സാസ്
ശേഷി: 94,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 9.
പ്രത്യേകത: ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം. സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിനും വേദിയാകും.
3. അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: അറ്റ്ലാന്റ, ജോർജിയ
ശേഷി: 75,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 8.
പ്രത്യേകത: ഭാവി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള "പിൻവീൽ" മേൽക്കൂരയും 360 ഡിഗ്രി വീഡിയോ ബോർഡും.
4. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: ഇൻഗിൾവുഡ്, കാലിഫോർണിയ
ശേഷി: 70,240 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 8.
പ്രത്യേകത: അമേരിക്കൻ ടീമിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിനും ഒരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനും വേദിയാകും.
5. കാൻസസ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: കാൻസസ് സിറ്റി, മിസോറി
ശേഷി: 73,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 6.
പ്രത്യേകത: ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന് വേദി. ഔട്ട്ഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാണികളുടെ ആർപ്പുവിളിക്കുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോർഡും ഇവിടെ.
6. മയാമി സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: മയാമി ഗാർഡൻസ്, ഫ്ലോറിഡ
ശേഷി: 65,300 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 7.
പ്രത്യേകത: മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കായുള്ള പ്ലേ ഓഫ് മത്സരവും ഒരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലും ഇവിടെ.
7. ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: ഫോക്സ്ബറോ, മസാച്യുസെറ്റ്സ്
ശേഷി: 65,800 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 7.
പ്രത്യേകത: ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വേദി. ലൈറ്റ്ഹൗസിനും പ്രവേശന പാലത്തിനും പേരുകേട്ട സ്റ്റേഡിയം.
8. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: സാന്റാ ക്ലാര, കാലിഫോർണിയ
ശേഷി: 71,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 6.
പ്രത്യേകത: സൗരോർജ പാനലുകളുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സ്റ്റേഡിയം.
9. സിയാറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: സിയാറ്റിൽ, വാഷിങ്ടൺ
ശേഷി: 69,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 6.
പ്രത്യേകത: ശബ്ദം തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന പ്രത്യേക മേൽക്കൂരയുള്ള രൂപകൽപ്പന.
10. ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: ഹൂസ്റ്റൺ, ടെക്സാസ്
ശേഷി: 72,200 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 7.
പ്രത്യേകത: എൻഎഫ്എല്ലിൽ ആദ്യമായി റിട്രാക്ടബിൾ റൂഫ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച സ്റ്റേഡിയം.
11. ഫിലഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: ഫിലഡൽഫിയ, പെൻസിൽവാനിയ
ശേഷി: 69,300 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 6.
പ്രത്യേകത: നഗരമധ്യത്തിനടുത്തുള്ള വലിയ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഭാഗം.
മെക്സിക്കോ (3 വേദികൾ)
12. മെക്സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: മെക്സിക്കോ സിറ്റി
ശേഷി: 83,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 5.
പ്രത്യേകത: ജൂൺ 11-ന് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് വേദി. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ആദ്യ സ്റ്റേഡിയമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കും.
13. എസ്റ്റാഡിയോ മോണ്ടെറേ
സ്ഥലം: ഗ്വാഡലൂപ്പെ, ന്യൂവോ ലിയോൺ
ശേഷി: 53,500 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 4.
പ്രത്യേകത: "സ്റ്റീൽ ജയന്റ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധുനിക ഡിസൈൻ.
14. എസ്റ്റാഡിയോ ഗ്വാഡലഹാര
സ്ഥലം: സപ്പോപൻ, ജാലിസ്കോ
ശേഷി: 48,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 4.
പ്രത്യേകത: പുൽമേടുകൾ മൂടിയ അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള രൂപകൽപ്പന.
കാനഡ (2 വേദികൾ)
15. വാൻകൂവർ സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: വാൻകൂവർ, ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ
ശേഷി: 54,500 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 7.
പ്രത്യേകത: കടൽത്തീര കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം റിട്രാക്ടബിൾ മേൽക്കൂര. 2015 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനും വേദിയായിരുന്നു.
16. ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലം: ടൊറന്റോ, ഒന്റാറിയോ
ശേഷി: 45,700 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളും
മത്സരങ്ങൾ: 6.
പ്രത്യേകത: കാനഡയുടെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് വേദിയാകും. ഫിഫ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പ്രത്യേക സീറ്റിങ് വിപുലീകരണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
4 മത്സരങ്ങൾ, 48 ടീമുകൾ, മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ, 16 ലോകോത്തര സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ - ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റായി മാറും. സാങ്കേതിക മികവും ചരിത്ര പാരമ്പര്യവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ വേദികൾ ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ 2026, സീയുടെ (Zee) പുതിയ 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD) തത്സമയം കാണാം. ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി കമന്ററികളോടെ ഈ നാല് ചാനലുകളിലായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. കൂടാതെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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