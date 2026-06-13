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ചേട്ടന്റെ പാതയിൽ അനുജനും; 10-ാം വയസ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടി വൈഭവിന്റെ സഹോദരൻ

സെഞ്ചുറി തിളക്കത്തിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ ആശിർവാദ് സൂര്യവംശി.

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:34 PM IST
ചേട്ടന്റെ പാതയിൽ അനുജനും; 10-ാം വയസ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടി വൈഭവിന്റെ സഹോദരൻ
Image Credit: Aashirwad | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ചേട്ടന്റെ പാതയിൽ അനുജനും; 10-ാം വയസ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടി വൈഭവിന്റെ സഹോദരൻ
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