/ചേട്ടന്റെ പാതയിൽ അനുജനും; 10-ാം വയസ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടി വൈഭവിന്റെ സഹോദരൻ

ന്യൂഡൽഹി: ലോകക്രിക്കറ്റിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ തന്റേതായൊരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ താരമാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി. 15 വയസുള്ള ഈ കൗമാരക്കാരൻ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐപിഎല്ലിലെ മികച്ച താരവും ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പുമടക്കം വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് വൈഭവ് നേടിയത്. ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് വൈഭവ്.
ലോകക്രിക്കറ്റിൽ ചേട്ടൻ തകർക്കുമ്പോൾ മൈതാനത്തെ പ്രകടനം കൊണ്ട് സഹോദരൻ ആശിർവാദും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. വൈഭവിന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് ആശിർവാദ്. അടുത്തിടെ നടന്ന പ്രാദേശിക ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഈ 10 വയസുകാരൻ കാഴ്ചവെച്ചത്.
ബിഹാറിലെ സമസ്തിപുരിൽ നടന്ന പരിശീലന മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി തിളക്കം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 87 പന്തിൽ 103 റൺസ് ആണ് ആശിർവാദ് നേടിയത്. 20 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സറും അടങ്ങിയതാണ് ആശിർവാദിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. 118.39 ആണ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്.
ബിഹാറിലെ സമസ്തിപുരിൽ നടന്ന പരിശീലന മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി തിളക്കം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 87 പന്തിൽ 103 റൺസ് ആണ് ആശിർവാദ് നേടിയത്. 20 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സറും അടങ്ങിയതാണ് ആശിർവാദിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. 118.39 ആണ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. അനുജനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വൈഭവ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വൈഭവിനെ പോലെ തന്നെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് മൈതാനങ്ങളിൽ നിറയുമോ എന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ.
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