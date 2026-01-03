English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vijay Hazare Trophy: സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ച്വറി 95 പന്തിൽ 101 റൺ, രോഹനും സെഞ്ച്വറി; ജാർഖണ്ഡിനെതിരെ കേരളത്തിന് മിന്നും ജയം

Vijay Hazare Trophy: സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ച്വറി 95 പന്തിൽ 101 റൺ, രോഹനും സെഞ്ച്വറി; ജാർഖണ്ഡിനെതിരെ കേരളത്തിന് മിന്നും ജയം

Sanju Samson Century: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ചറി നേടി സഞ്ജു തന്റെ മികവ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 3, 2026, 08:39 PM IST
  • ജാർഖണ്ഡ് ഉയർത്തിയ 312 റൺസ് എന്ന വലിയ വിജയലക്ഷ്യം കേരളം 43.3 ഓവറിൽ വെറും രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു
  • സഞ്ജു 95 പന്തിൽ നിന്ന് 9 ഫോറുകളുടെയും മൂന്ന് സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ 101 റൺസെടുത്തു

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഏകദിന ടൂർണമെന്റിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചറി പ്രകടനവുമായി സഞ്ജു സാംസണും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മലും തിളങ്ങിയതോടെ ജാർഖണ്ഡിനെതിരെ കേരളത്തിന് എട്ടു വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം. പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ചറി നേടി സഞ്ജു തന്റെ മികവ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് ഉയർത്തിയ 312 റൺസ് എന്ന വലിയ വിജയലക്ഷ്യം കേരളം 43.3 ഓവറിൽ വെറും രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു.

ഈ സീസണിലെ തന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ സഞ്ജു 95 പന്തിൽ നിന്ന് 9 ഫോറുകളുടെയും മൂന്ന് സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ 101 റൺസെടുത്തു. 90 പന്തിലാണ് താരം സെഞ്ചറി തികച്ചത്. മറുവശത്ത് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെച്ച ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ വെറും 78 പന്തിൽ 124 റൺസ് വാരിക്കൂട്ടി. രോഹന്റെ ഇന്നിംഗ്‌സിൽ 11 സിക്സറുകളും എട്ടു ഫോറുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ സഞ്ജുവും രോഹനും ചേർന്ന് 212 റൺസിന്റെ പടുകൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. 26-ാം ഓവറിൽ രോഹനെ പുറത്താക്കി വികാസ് സിങ്ങാണ് ഈ സഖ്യം വേർപിരിച്ചത്. സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ ശുഭം കുമാർ സിങ്ങിന്റെ പന്തിൽ സഞ്ജുവും പുറത്തായെങ്കിലും കേരളം അപ്പോഴേക്കും വിജയത്തിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു. ബാറ്റുകൊണ്ട് സഞ്ജുവും രോഹനും നടത്തിയ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനമാണ് കേരളത്തിന് അനായാസ ജയം സമ്മാനിച്ചത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Sanju SamsonVijay Hazare Trophy

