Vijay Hazare Trophy: സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ച്വറി 95 പന്തിൽ 101 റൺ, രോഹനും സെഞ്ച്വറി; ജാർഖണ്ഡിനെതിരെ കേരളത്തിന് മിന്നും ജയം

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഏകദിന ടൂർണമെന്റിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചറി പ്രകടനവുമായി സഞ്ജു സാംസണും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മലും തിളങ്ങിയതോടെ ജാർഖണ്ഡിനെതിരെ കേരളത്തിന് എട്ടു വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം. പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ചറി നേടി സഞ്ജു തന്റെ മികവ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് ഉയർത്തിയ 312 റൺസ് എന്ന വലിയ വിജയലക്ഷ്യം കേരളം 43.3 ഓവറിൽ വെറും രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു.
ഈ സീസണിലെ തന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ സഞ്ജു 95 പന്തിൽ നിന്ന് 9 ഫോറുകളുടെയും മൂന്ന് സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ 101 റൺസെടുത്തു. 90 പന്തിലാണ് താരം സെഞ്ചറി തികച്ചത്. മറുവശത്ത് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെച്ച ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ വെറും 78 പന്തിൽ 124 റൺസ് വാരിക്കൂട്ടി. രോഹന്റെ ഇന്നിംഗ്സിൽ 11 സിക്സറുകളും എട്ടു ഫോറുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ സഞ്ജുവും രോഹനും ചേർന്ന് 212 റൺസിന്റെ പടുകൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. 26-ാം ഓവറിൽ രോഹനെ പുറത്താക്കി വികാസ് സിങ്ങാണ് ഈ സഖ്യം വേർപിരിച്ചത്. സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ ശുഭം കുമാർ സിങ്ങിന്റെ പന്തിൽ സഞ്ജുവും പുറത്തായെങ്കിലും കേരളം അപ്പോഴേക്കും വിജയത്തിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു. ബാറ്റുകൊണ്ട് സഞ്ജുവും രോഹനും നടത്തിയ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനമാണ് കേരളത്തിന് അനായാസ ജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.