Vijay Hazare Trophy: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി: കർണാടകക്കെതിരെ കേരളത്തിന് മികച്ച സ്കോർ; ബാബ അപരാജിത്തിനും അസ്ഹറുദ്ദീനും അർധസെഞ്ചുറി

അഹമ്മദാബാദ്: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ കർണാടകക്കെതിരെ കേരളത്തിന് മികച്ച സ്കോർ. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ കേരളം നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 281 റൺസെടുത്തു. തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങിയ ബാബ അപരാജിത്തും മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനുമാണ് കേരളത്തിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്.
ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. സൂപ്പർ താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മലിനൊപ്പം അഭിഷേക് നായരാണ് ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. സ്കോർ ബോർഡിൽ 22 റൺസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അഭിഷേകും, ഗോൾഡൻ ഡെക്കിന് പുറത്തായ അഹമ്മദ് ഇമ്രാനും മടങ്ങി. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹനും മടങ്ങിയതോടെ കേരളം 50 കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി പ്രതിരോധത്തിലായി.മധ്യനിരയിൽ ബാബ അപരാജിത്തും അഖിൽ സ്കറിയയും ചേർന്നാണ് കേരളത്തെ 100 കടത്തിയത്. അപരാജിത്ത് 62 പന്തിൽ 71 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ ഇരുവരും പുറത്തായതോടെ കേരളം 128-5 എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണു. പിന്നീട് വന്ന മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ തൻ്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗിലൂടെ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി.അവസാന ഓവറുകളിൽ എംഡി നിധീഷുമായി ചേർന്ന് അസ്ഹറുദ്ദീൻ നടത്തിയ 95 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് കേരളത്തെ 281 ൽ എത്തിച്ചത്. കർണാടകയ്ക്കായി അഭിലാഷ് ഷെട്ടിയും ശ്രേയസ് ഗോപാലും യഥാക്രമം മൂന്നും രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ത്രിപുരയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കേരളം ഇന്ന് കളിക്കളത്തിലിറങ്ങിയത്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ജാർഖണ്ഡ് ഉയർത്തിയ 412 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് ജയിച്ച കർണാടകയെ തടയുക എന്നത് കേരള ബൗളർമാർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
