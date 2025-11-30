English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Virat Kohli Record: റാഞ്ചിയിൽ കോലിയുടെ 'വെടിക്കെട്ട്'; സച്ചിനെ മറികടന്ന റെക്കോർഡുകളും സ്വന്തം റെക്കോർഡുകളും പഴങ്കഥ

Virat Kohli Record: റാഞ്ചിയിൽ കോലിയുടെ 'വെടിക്കെട്ട്'; സച്ചിനെ മറികടന്ന റെക്കോർഡുകളും സ്വന്തം റെക്കോർഡുകളും പഴങ്കഥ

Sachin Tendulkar: ടെസ്റ്റില്‍ നിന്നും ടി20യിൽ നിന്നും വിരമിച്ചെങ്കിലും വണ്‍ഡേയില്‍ നിന്നും വിരമിക്കാന്‍ ആയില്ലെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന അത്യുഗ്രന്‍ ബാറ്റിംഗ്  വെടിക്കെട്ട്.

Written by - രജീഷ് നരിക്കുനി | Edited by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 30, 2025, 05:17 PM IST
  • മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നേടിയ 49 സെഞ്ച്വറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് കോലി മറികടന്നിരുന്നു
  • ഇതോടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ വ്യക്തിയായി വിരാട് കോലി മാറി

Virat Kohli Record: റാഞ്ചിയിൽ കോലിയുടെ 'വെടിക്കെട്ട്'; സച്ചിനെ മറികടന്ന റെക്കോർഡുകളും സ്വന്തം റെക്കോർഡുകളും പഴങ്കഥ

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് നടത്തി വിരാട് കോലി. ടെസ്റ്റിലെ തോൽവിയുടെ പകരം വീട്ടൽ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു കോലിയുടെ ബാറ്റിംഗില്‍. ആദ്യ ബോള്‍ ബൗണ്ടറി കടത്തി തുടങ്ങിയ ബാറ്റിംഗ് സെഞ്ച്വറിയും കടന്ന് പോയി. ടെസ്റ്റില്‍ നിന്നും ടി20യിൽ നിന്നും വിരമിച്ചെങ്കിലും വണ്‍ഡേയില്‍ നിന്നും വിരമിക്കാന്‍ ആയില്ലെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന അത്യുഗ്രന്‍ ബാറ്റിംഗ്  വെടിക്കെട്ട്.

ക്ലാസിക്കല്‍ ഷോട്ടുകള്‍ കോണ്ട് കാണികളുടെ മനം നിറച്ച ബാറ്റിംഗ്. ഒരു പക്ഷേ ടെസ്റ്റില്‍ നിന്നും, കോലി നിങ്ങള്‍ വിരമിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ ഒരുപോലെ പറയുണ്ടാകും. പുരുഷ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ കളിക്കാരനെന്ന സ്വന്തം റെക്കോർഡ് മറികടന്നു.

മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നേടിയ 49 സെഞ്ച്വറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് കോലി മറികടന്നിരുന്നു. ഇതോടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ വ്യക്തിയായി വിരാട് കോലി മാറി. റാഞ്ചിയിലെ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് മത്സരം നേരിട്ട് കാണാന്‍ എത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ മുഴുവന്‍ ആഗ്രഹിച്ച ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാണാനായത്.

കോലിയും രോഹിത്തും ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും ക്രീസിലേത്തിയപ്പോള്‍ പ്രതാപത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ലാത്ത ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ടെസ്റ്റിൽ സ്പിന്‍ ബോളര്‍മാര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാകതെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ വീണപ്പോള്‍, ആ ബോളുകളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് രോഹിത്തും കോലിയും നടത്തിയത്.

സിക്സുകൾക്ക് സിക്സ്, ഫോറുകള്‍ക്ക് ഫോര്‍ എന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്താണോ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത് അവര്‍ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നു. 99ല്‍ നിന്ന്  ഫോറടിച്ച കോലി  വീണ്ടും ഒരു സെഞ്ചറി കൂടി  ഇന്ത്യയ്ക്കായി നേടി. 52 മത്തെ സെഞ്ചറി നേടി ബാറ്റ് ഉയര്‍ത്തി കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിറഞ്ഞ ഗാലറി അദ്ദേഹത്തിനായി കരഘോഷം മുഴക്കി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് കോലിയുടെ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു.

ഒപ്പണറായി ഇറങ്ങി രോഹിത്ത്, കോലിയുമായി ചേർന്ന് 109 ബോളില്‍ 136 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി.  57 റൺസ് എടുത്താണ് രോഹിത്ത്  മടങ്ങിയത്. ജയ്സ്വാള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. രോഹിത്തിന്‍റെ വിക്കറ്റിലൂടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ബ്രേക്ക് ത്രൂ നേടിയെങ്കിലും  കോലിയെ പിടച്ചു കെട്ടാന്‍ അവര്‍ക്കായില്ല.

റുതുരാജ് ഗെയ്കവാദിനും, വാഷിംഗ്ടണ്‍ സുന്ദറിനും അധിക നേരം പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനായില്ല. ക്യപ്റ്റൻ കെ.എൽ രാഹുല്‍ കളത്തിലെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും ആത്മ വിശ്വസമായി. ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ക്യാപ്റ്റന്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നോക്കിയപ്പോള്‍ കോലി സെഞ്ച്വറിയിലേക്കുള്ള പടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കി.

