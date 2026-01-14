English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Virat Kohli: രോഹിത് ശര്‍മയെ മലര്‍ത്തിയടിച്ച് വിരാട് കോലി... അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചുപിടിച്ചു!

Virat Kohli: രോഹിത് ശര്‍മയെ മലര്‍ത്തിയടിച്ച് വിരാട് കോലി... അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചുപിടിച്ചു!

Virat Kohli ICC Ranking: 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരുന്നു വിരാട് കോലി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Jan 14, 2026, 02:38 PM IST
  • 12 പോയന്റുകളാണ് വിരാട് കോലി ഒറ്റയടിക്ക് ഉയർത്തിയത്
  • രോഹിത് ശർമയെ മറികടന്നാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്
  • രോഹിത് ശർമ ആറ് പോയന്റുകൾ താഴേക്ക് പോയി

Virat Kohli: രോഹിത് ശര്‍മയെ മലര്‍ത്തിയടിച്ച് വിരാട് കോലി... അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചുപിടിച്ചു!

മുംബൈ: വിരാട് കോലിയുടേയും രോഹിത് ശര്‍മയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് പലരും വിധിയെഴുതിയതായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് രണ്ട് പേരും ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. രോഹിത് ശര്‍മ ഐസിസിഏകദിന റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും വിരാട് കോലി തുടര്‍ച്ചയായി സെഞ്ചുറികള്‍ നേടി ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇപ്പോഴിതാ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ ഒന്നാം റാങ്കിനെ അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിരാട് കോലി. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കോലി ഐസിസി ഏകദിന ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാമതെത്തുന്നത്. 2021 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ആയിരുന്നു കോലി അവസാനമായി ഒന്നാമതെത്തിയത്.

12 റേറ്റിങ് പോയറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതില്‍ നിന്ന് വിരാട് കോലി മുന്നോട്ട് കയറിയത്. 785 ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റേറ്റിങ് പോയന്റ്. എന്നാല്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന രോഹിത് ശര്‍മ ആറ് പോയന്റുകള്‍ താഴേക്ക് പോയി 775 ലേക്ക് എത്തി. ന്യൂസിലാന്റ് ഓള്‍ റൗണ്ടര്‍ ഡാരില്‍ മിച്ചല്‍ ആണ് രണ്ടാം റാങ്കിലുള്ളത്. 

രോഹിത്തിന്റേയും കോലിയുടേയും കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഉയര്‍ന്നത് എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരും ടെസ്റ്റ്, അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നില്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദമായിരുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

എന്തായാലും രണ്ട് പേരും പിന്നീട് നടത്തിയത് അതി ഗംഭീരമായ തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയായിരുന്നു. പഴയ ഹിറ്റ്മാനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങള്‍ രോഹിത്തും കിങ് കോലിയായി വിരാട് കോലിയും ഇന്ത്യന്‍ ജേഴ്‌സിയില്‍ തിളങ്ങി. ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിച്ച പലരും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ അടിപതറുന്നതിനും ടീം ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

 

