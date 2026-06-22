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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ എപ്പോൾ കളിക്കും? ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകുമോ?

Why India Not In FIFA World Cup: ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വിവാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 22, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:01 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ എപ്പോൾ കളിക്കും? ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകുമോ?
Image Credit: Representational Image

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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