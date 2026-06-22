/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ എപ്പോൾ കളിക്കും? ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകുമോ?

FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിന് അമേരിക്ക (USA), കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ വീണ്ടും ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ സ്വന്തം രാജ്യം പങ്കെടുക്കുന്നതുപോലെ ആവേശത്തോടെയാണ് ടൂർണമെന്റുകൾ കാണുന്നത്. എന്തിനേറെ മത്സരങ്ങളെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുന്നു, അവരവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകൾക്കായി വീടുകളിൽ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം മുഴുവനും ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ. ഇതിനിടയിൽ മെസ്സിയുടെ ടീമിനായി ആർപ്പുവിളിക്കുന്ന വാശിയും അതുപോലെ റൊണാൾഡോയുടെ രാജ്യമായ പോർച്ചുഗലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായ ഇന്ത്യ എപ്പോഴാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് കളിക്കുക? എന്നത്
ഈ ചോദ്യം ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രധാനമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫുട്ബോളുമായുള്ള ബന്ധം പുതിയതല്ല. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ രാജ്യത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ക്രിക്കറ്റ് പോലെ ജനപ്രിയമാണ് ഫുട്ബോളും. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയിലെത്താൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഫിഫയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 211 അംഗ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. നിലവിലെ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യ 138 മത്തെ സ്ഥാനത്താണ്. കേപ് വെർഡെ, കുറസാവോ തുടങ്ങിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഏഷ്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മോശമാണ്. എന്തിനേറെ അടുത്ത വർഷത്തെ എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ ടീം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നത് ശരിക്കും നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നു.
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തിയത് 1950-ലായിരുന്നു. ബ്രസീലിൽ നടന്ന ആ ലോകകപ്പിൽ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളൊന്നും കളിക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യ യോഗ്യത നേടിയത്. ഏഷ്യൻ യോഗ്യതാ ഗ്രൂപ്പിലെ ടീമുകളായ ബർമ്മ മ്യാൻമർ), ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. അതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് സ്വീഡൻ, ഇറ്റലി, പരാഗ്വേ തുടങ്ങിയ ടീമുകളുമായി ഇന്ത്യയെ ഗ്രൂപ്പുചെയ്തു. പക്ഷേ ടീമിന് ബ്രസീലിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഫിഫ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ ബൂട്ടിടാതെ കളിയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് ടീമിനെ പിന്മാറാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയെന്നുമുള്ള കഥ വർഷങ്ങളോളം പ്രചരിച്ചു. എന്നാൽ 1948 ലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ബൂട്ടില്ലാതെ കളിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് മുഴുവൻ സത്യമായിരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ കാരണം സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം രാജ്യം കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. ടീമിനെ ബ്രസീലിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അതായത് ബ്രസീലിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഭീമമായ ചെലവ് വരുമായിരുന്നു. തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടത്ര സമയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ ഇന്നുള്ള പ്രൗഢിയൊന്നും അന്ന് ലോകകപ്പിന് ഇല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഐഎഫ്എഫ്) ലോകകപ്പിനേക്കാൾ ഒളിമ്പിക്സിനെ പ്രധാനമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവസരം നഷ്ടമായി.
1950 ന് ശേഷം ഇന്ത്യ നിരവധി തവണ ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തുവെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടീം നിരവധി തവണ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തി പക്ഷേ നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ അനുഭവക്കുറവും ഗുണനിലവാരക്കുറവും വ്യക്തമായി പ്രകടമായിരുന്നു. ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ, സുനിൽ ഛേത്രി തുടങ്ങിയ കളിക്കാർ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം നൽകി. ഏഷ്യൻ തലത്തിൽ ടീം ചില മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടി. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ ശക്തമായ ടീമുകളെക്കാൾ വളരെ പിന്നിലാണ്.
ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീം തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ശരിക്കും വിജയിച്ചിരുന്നു. 1962-ലെ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ടീം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ചുനി ഗോസ്വാമി, പി.കെ. ബാനർജി, തുളസീദാസ് ബലറാം എന്നീവരുടെ കരുത്തിലാണ് ഈ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. തുടർന്ന് 1970 ൽ ബാങ്കോക്കിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം വെങ്കല മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ തകർച്ച ഇന്നും തുടരുന്നുവന്നത് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്.
ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ദൂരമാറിനിൽക്കുന്നതിന് ക്രിക്കറ്റിനെ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രധാന കാരണമായി കണക്കാക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കായിക ഇനങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഏതാണ്ട് കുത്തകയായി എന്നത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്. പണം, സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ, മാധ്യമ കവറേജ്, ജനപ്രീതി എന്നിവയെല്ലാം ക്രിക്കറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിവുള്ള നിരവധി കളിക്കാർ ഫുട്ബോളിനേക്കാൾ ക്രിക്കറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ജനപ്രിയമായ മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അവർ ശക്തമായ ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കുമുള്ള പ്രശ്നം ആസൂത്രണം, നിക്ഷേപം, ദീർഘകാല ചിന്ത എന്നിവയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വളരെക്കാലമായി ഭരണപരമായ തർക്കങ്ങളുമായി മല്ലിടുകയാണ്. എഐഎഫ്എഫിനുള്ളിലെ നേതൃത്വപരമായ മാറ്റങ്ങൾ, നിയമ തർക്കങ്ങൾ, നയപരമായ അസ്ഥിരത എന്നിവ നിരവധി പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകാതെ വിട്ടു. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ (ISL) 12-ാം സീസൺ പോലും ഇത്തവണ എങ്ങനെയോ നടന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്രതിഭകളുടെ അഭാവമല്ല മറിച്ച് സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിജയകരമായ ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾ 8-10 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ താൽപര്യമുള്ള കളിക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവർക്ക് ശക്തമായ സ്കൂൾ ലീഗുകൾ, പ്രാദേശിക ടൂർണമെന്റുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് പരിശീലകർ, ആധുനിക അക്കാദമികൾ എന്നിവയുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഓരോ വർഷവും ഡസൻ കണക്കിന് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും ക്രമേണ പ്രൊഫഷണൽ തലത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ദുർബലമായി തുടരുന്നു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് പതിവ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവം, ദുർബലമായ സ്കൗട്ടിംഗ് സംവിധാനം, പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രധാന തടസ്സങ്ങളാണ്. സ്ഥിരതയുള്ളതും പ്രൊഫഷണലുമായ ഒരു ഭരണനിർവ്വഹണമില്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിനും ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരക്ഷമത കൈവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നത് ഒരു സത്യമായ കാര്യമാണ്.
എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതായത് 2026 മുതൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 32 ൽ നിന്ന് 48 ആയി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയാൽ മാത്രം പോരാ. ഇന്ത്യ സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഫുട്ബോളിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ പരിശീലകരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൂടെ അടിസ്ഥാന മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് എന്നത് വെറുമൊരു ടൂർണമെന്റ് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ശക്തമായ ഒരു സംവിധാനവും ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് മികച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് മൊറോക്കോ, ക്രൊയേഷ്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജനസംഖ്യയും കഴിവും ഫുട്ബോളിനോടുള്ള അഭിനിവേശവുമുണ്ട്. പക്ഷെ ശക്തമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സ്ഥിരമായ നിക്ഷേപവുമാണ് ഇല്ലാത്തത്.
ഇന്ത്യ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമോ എന്നതല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് പകരം ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ രാജ്യം എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചോദ്യം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വെറുമൊരു കാഴ്ചക്കാരനാകാതെ പങ്കാളിയാകുന്ന ദിവസം വളരെ വിദൂരമല്ല.
1. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ്?
ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു
2. ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ ആരാണ്?
ഖാലിദ് ജാമിൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ
3. ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ഫുട്ബോളിലെ റാങ്കിംഗ് എന്താണ്?
138-ാം സ്ഥാനം (ജൂൺ 11, 2026 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്).
4. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയതാരാണ്?
ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസും അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസ്സിയും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുല്യരാണ്. ഇരുവരും 16 ഗോളുകൾ വീതം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
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