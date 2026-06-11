/FIFA Worldcup: ലോകകപ്പിലെ രാജാക്കൻമാർ ബ്രസീൽ; അഞ്ച് കിരീടങ്ങളുടെ അപൂർവ റെക്കോർഡ് ഇന്നും മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് സ്വന്തം

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനായുള്ള കൗണ്ട്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കിരീടത്തിനായി പ്രമുഖ ടീമുകൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ, ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീടം നേടിയ രാജ്യമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇന്നും ബ്രസീലിന്റെ പേരിലാണ്.
ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റായ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീടം നേടിയ രാജ്യം ബ്രസീലാണ്. ഇതുവരെ അഞ്ച് തവണയാണ് ബ്രസീൽ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായത്. 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു ബ്രസീലിന്റെ കിരീട നേട്ടങ്ങൾ. 1930ൽ ആരംഭിച്ച ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലും പങ്കെടുത്ത ഏക രാജ്യവും ബ്രസീലാണ്. പെലെ, റൊണാൾഡോ, കാക്ക, റൊണാൾഡീന്യോ, നെയ്മർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെ ഫുട്ബോളിന് സമ്മാനിച്ച രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും അഞ്ച് കിരീടങ്ങൾ നേടാനായിട്ടില്ല. നാല് വീതം കിരീടങ്ങളുമായി ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. മൂന്ന് കിരീടങ്ങളുള്ള അർജന്റീന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും, രണ്ട് വീതം കിരീടങ്ങളുള്ള ഫ്രാൻസും ഉറുഗ്വെയും പിന്നാലെയുമാണ്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും ബ്രസീലിന്റെ പേരിലാണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ രാജ്യങ്ങൾ:
ബ്രസീൽ – 5
ജർമ്മനി – 4
ഇറ്റലി – 4
അർജന്റീന – 3
ഫ്രാൻസ് – 2
ഉറുഗ്വെ – 2
2022 ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീന കിരീടം നേടിയെങ്കിലും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് ട്രോഫികൾ നേടിയ രാജ്യമായി ബ്രസീൽ ഇപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ദേശീയ ടീം എന്ന വിശേഷണവും ബ്രസീലിനാണ്.
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