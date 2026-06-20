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Duckens Nazon: ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പഴയ പടയാളി! ഹെയ്തിക്കായി ബൂട്ട് കെട്ടിയ ഡക്കൻസ് നാസോൺ...

Duckens Nazon Haiti: ഹെയ്തിക്കായി ബൂട്ട് അണിഞ്ഞ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുൻ താരം ഡക്കൻസ് നാസോൺ.

Written ByKarthika V
Published: Jun 20, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:58 AM IST
Duckens Nazon: ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പഴയ പടയാളി! ഹെയ്തിക്കായി ബൂട്ട് കെട്ടിയ ഡക്കൻസ് നാസോൺ...
Image Credit: Duckens Nazon | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പഴയ പടയാളി! ഹെയ്തിക്കായി ബൂട്ട് കെട്ടിയ ഡക്കൻസ് നാസോൺ...
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