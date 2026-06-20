/Duckens Nazon: ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പഴയ പടയാളി! ഹെയ്തിക്കായി ബൂട്ട് കെട്ടിയ ഡക്കൻസ് നാസോൺ...

ലോകകപ്പിലെ ബ്രസീലിന്റെ നിർണായക മത്സരമാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹെയ്തിയെ 3-0ന് തകർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാമനായി ബ്രസീൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഫിലാഡൽഫിയിൽ ആണ് മത്സരം നടന്നത്. മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കും ഈ മത്സരം വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കാരണം ഹെയ്തിക്കായി ബ്രസീലിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയത് മുൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം ഡക്കൻസ് നാസോണിൽ ആയിരുന്നു.
ഐ.എസ്.എല്ലിൽ കേരളത്തിനായി 2016-17 സീസണിലാണ് ഡക്കൻസ് നാസോൺ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായിരുന്നു ഡക്കൻസ്. കളിക്കളത്തിലെ വേഗതയും മുന്നേറ്റ നിരയിലെ മികച്ച ആക്രമണവുമാണ് ഡക്കൻസിനെ മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രമികളുടെ ഇഷ്ടതാരമാക്കിയത്.
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