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Sarpreet Singh FIFA World Cup: ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം; ആരാണ് സാർപ്രീത് സിംഗ്? ന്യൂസിലാൻഡിലെ മിന്നും താരത്തെ കുറിച്ചറിയാം...

Sarpreet Singh: ന്യൂസിലൻഡ് മിഡിൽഫീൽഡർ സർപ്രീത് സിം​ഗ് എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനെ കുറിച്ചറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:16 AM IST
Sarpreet Singh FIFA World Cup: ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം; ആരാണ് സാർപ്രീത് സിംഗ്? ന്യൂസിലാൻഡിലെ മിന്നും താരത്തെ കുറിച്ചറിയാം...
Image Credit: Sarpreet Singh | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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