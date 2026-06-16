/Sarpreet Singh FIFA World Cup: ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം; ആരാണ് സാർപ്രീത് സിംഗ്? ന്യൂസിലാൻഡിലെ മിന്നും താരത്തെ കുറിച്ചറിയാം...

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജി പോരാട്ടത്തിൽ ഇറാനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തോടെയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ 'ഓൾ വൈറ്റ്സ്' കളിക്കളത്തിലേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു മുഖമാണ് സാർപ്രീത് സിംഗിന്റേത്.
ഓക്ലൻഡിൽ ജനിച്ച സാർപ്രീത് സിംഗിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പഞ്ചാബി വംശജരാണ്. ജനിച്ച് വളർന്നതൊക്കെയും ന്യൂസിലൻഡിലാണെങ്കിലും തന്റെ ഫുട്ബോൾ കരിയറിലുടനീളം ഇന്ത്യയുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സാർപ്രീതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2018-ൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇന്റർകോണ്ടിനന്റൽ കപ്പിൽ സർപ്രീത് കളിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഒളിംപിക്സ് യോഗ്യത ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അണ്ടർ-23 ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡിനായി കളിച്ചത്. അതേ വർഷം തന്നെ സർപ്രീത് ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ സീനിയർ ദേശീയ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു. സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ടത്.
മിഡ്ഫീൽഡറായ സർപ്രീതിന് ആ ടൂർണമെന്റ് ഏറെ അവിസ്മരണീയമായ ഒന്നായിരുന്നു. കെനിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ സർപ്രീത് ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് വിജയം നേടിയ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയത് സാർപ്രീത് ആയിരുന്നു.
തുടർന്ന് 2019ൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ജർമ്മനിയിലെ പ്രമുഖ ലീഗായ ബുന്ദസ്ലിഗയിൽ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ആദ്യ ഫുട്ബോളർ എന്ന ചരിത്രനേട്ടവും സാർപ്രീത് സിംഗിന് സ്വന്തമായി. എ-ലീഗ് ക്ലബ്ബായ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഫീനിക്സിൽ നിന്നാണ് താരം ബയേണിലേക്ക് എത്തിയത്. വെർഡർ ബ്രെമെനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഒരു പകരക്കാരനായാണ് സർപ്രീത് കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
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