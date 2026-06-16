/Who is Vozinha: ആരാണീ വൊസീഞ്ഞ? സ്പെയിനിനെതിരായ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇൻസ്റ്റ ഫോളോവേഴ്സ് കുതിക്കുന്നു

Cabo Verde Goalkeeper Vozinha: ഏതൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനും കളിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് എന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമുണ്ടാകില്ല അല്ലേ?. ചിലർക്ക് ഇതിനുള്ള അവസരം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റു ചിലർക്ക് ഇത് കുറച്ചു വൈകിയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയാണ് കേപ് വെർഡിയൻ ഗോൾകീപ്പർ വൊസീഞ്ഞയുടെ കാര്യവും.
ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിനായി അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 40 വർഷത്തോളമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് കേപ് വെർഡെയുടെ ഗോൾകീപ്പർ ആയ വൊസീഞ്ഞ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജോസിമാർ ഡയസ്.
സ്പെയിനിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ചമ്പ്യാന്മാരെ നിരാശരാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുകയാണ് വൊസീഞ്ഞ. ശക്തമായ ഒരു സ്പാനിഷ് ടീമിനെതിരെ 0-0 എന്ന അവിസ്മരണീയ സമനില നേടാൻ തന്റെ ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം നിരവധി മികച്ച സേവുകൾ നടത്തി.
സ്പെയിനിന്റെ സ്റ്റാർ കളിക്കാർ ഒരു ഗോളിനായി നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോൾ വൊസീഞ്ഞ എന്ന ഗോൾകീപ്പർ ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാതെ ഉറച്ചുനിന്നു. തുടർന്ന് മത്സരത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ വൊസീഞ്ഞ ഏഴ് നിർണായക സേവുകൾ നടത്തി ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി മത്സരത്തിന് മുമ്പ് 46,000 ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ് മത്സരത്തിന് ശേഷം 11 ലക്ഷത്തിലധികമായി വർദ്ധിച്ചു. അതുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതി എത്രത്തോളമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നത് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും. നിലവിൽ വൊസീഞ്ഞയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തിലെത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Vozinha and Cabo Verde making history #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TIEc3lh2GO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
കേപ് വെർഡെയിലെ മിൻഡെലോയിൽ ജോസിമർ ജോസ് എവോറ ഡയസ് എന്ന പേരിൽ ജനിച്ച വൊസീഞ്ഞയുടെ ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള പാത അത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല. ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന തിളക്കത്തിൽ നിന്നും ഗ്ലാമറിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ കേപ് വെർഡെ, മോൾഡോവ, റൊമാനിയ, സൈപ്രസ്, പോർച്ചുഗൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളിൽ തന്റെ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം ചെലവഴിച്ചു.
പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ് ഷാവേസിനായി കളിക്കുന്ന വൊസീഞ്ഞയ്ക്ക് 15 വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ലോകകപ്പിൽ പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഒരു പരിഭ്രാന്തിയും സൃഷ്ടിക്കാതെ അദ്ദേഹം സ്പെയിനിനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ ഒരു ഷോട്ടിന് ശേഷം മൈക്കൽ ഒയാർസബാലിന്റെ ഹെഡ്ഡർ അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലും സമ്മർദ്ദം തുടർന്നു. പക്ഷേ ടോറസ്, അയ്മെറിക് ലാപോർട്ടെ, യുവ സെൻസേഷൻ ലാമിൻ യമാൽ എന്നിവരുടെ വരവിന് ശേഷവും വൊസീഞ്ഞയ്ക്ക് സ്പെയിനിനെ ഗോൾ നേടുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ കഴിഞ്ഞു.
Vozinha takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TsC1nhwoIB— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
കേപ് വെർഡെയുടെ ഈ നേട്ടം ടീമിന്റെ മാത്രം ചരിത്ര നിമിഷമരുന്നില്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഗോൾകീപ്പറിനും ഒരു സുന്ദര രാത്രിയായിരുന്നു. 40-ാം വയസ്സിൽ ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനാണ് വൊസീഞ്ഞ. 2018 ൽ 45-ാം വയസ്സിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മുൻ ഈജിപ്ത് ഗോൾകീപ്പർ എസ്സാം എൽ ഹദാരി മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള പ്രായമായ ഏക കളിക്കാരൻ. 2012 ൽ ആരംഭിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ 90 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച വൊസീഞ്ഞ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ്.
74 ശതമാനം ഗോൾ പൊസഷനും 27 ഷോട്ടുകളും സ്പെയിനിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കേപ് വേദിയുടെ ഉറച്ച പ്രതിരോധം കടക്കാൻ ഇവർക്ക് ആയില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. 7 സേവുകളാണ് മത്സരത്തിൽ വൊസീഞ്ഞ നടത്തിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കാലത്തലിറങ്ങിയ ബാഴ്സലോണയുടെ യുവതാരം ലാമിൻ യമലിന്റെ സാന്നിധ്യവും വൊസീഞ്ഞയുടെ നേതൃത്വത്തിനുള്ള പ്രതിരോധ നിരയെ തകർക്കാൻ സ്പെയിനിനെ സഹായിച്ചില്ല.
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