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Who is Vozinha: ആരാണീ വൊസീഞ്ഞ? സ്പെയിനിനെതിരായ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇൻസ്റ്റ ഫോളോവേഴ്സ് കുതിക്കുന്നു

FIFA World Cup 2026: Who is Vozinha? ഫിഫ ലോകപ്പിൽ സ്പെയിനിനെതിരെ ഏഴ് മികച്ച സേവുകൾ നടത്തികൊണ്ട് 40 കാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വൊസീഞ്ഞ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Published: Jun 16, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:04 AM IST
Who is Vozinha: ആരാണീ വൊസീഞ്ഞ? സ്പെയിനിനെതിരായ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇൻസ്റ്റ ഫോളോവേഴ്സ് കുതിക്കുന്നു
Image Credit: zee news hindi

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ആരാണീ വൊസീഞ്ഞ? മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇൻസ്റ്റ ഫോളോവേഴ്സ് കുതിക്കുന്നു
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